Despre noi

Portalul cu profil auto Turatii.ro a fost lansat in luna noiembrie 2004. Desi versiunea initiala era incompleta si departe de aspectul actual al site-ului, calitatea articolelor cu tematica auto, ce se regaseau in cadrul site-ului, a atras rapid un numar mare de vizitatori unici.

La lansarea in premiera a Daciei Logan, articolul Turatii.ro pe aceasta tema (drive-test in Turcia) a fost considerat ca fiind printre cele mai bune dintre cele scrise in presa auto romaneasca. Asa a inceput totul…

Tinand cont de sugestiile vizitatorilor, portalul isi imbunatateste layout-ul si diversifica rubricile, avand in momentul lansarii, pe 1 noiembrie 2004, 600 de vizitatori unici pe luna. Plecand de pe pozitia 211 (foarte buna pentru un site nou lansat…), in categoria auto, conform Trafic.ro, site-ul Turatii.ro si-a castigat rapid dreptul de a patrunde in Top 20, cu peste 20 000 de vizitatori unici pe luna si peste 100 000 de afisari, rezultat de exceptie pentru un site de nisa, la vremea respectiva.

Tematica site-ului este constituita in principal din teste realizate cu ultimele modele de autovehicule (On Road), modalitati de imbunatatire a performantelor (A-Z Tuning), precum si din stiri auto (Auto News) de maxima audienta.