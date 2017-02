  Chevrolet Kalos 1,4l 8V  

Lansat in 2002, Daewoo KALOS s-a bucurat de un succes nesperat pe piata internationala, supravietuind cu brio competitiei acerbe. Din pacate, nu a intrat in vederile strategilor coreeni si tara noastra, ce a fost privata de acest model, ca si de reusitul Lanos, ce se vinde bine in Europa. Istoria i-a jucat o festa si mai neplacuta companiei Daewoo din Romania, ce isi vede produsele concurate, in 2004, de un Kalos sub sigla Chevrolet.

Dupa mutarile imprevizibile ale companiei General Motors pe tabla “achizitiilor” de marci auto, Daewoo a intrat in portofoliul acesteia, dar fabricile din Romania si Polonia raman cu un viitor incert, nefiind vizate de gigantul american. Astfel, un nou jucator apare pe piata masinilor ieftine de la noi, simpaticul model Kalos, vandut de concernul GM cu sigla Chevrolet.

Chevrolet prezinta modelul KALOS in doua variante de caroserie, cu patru si cinci usi, cu trei motoare pe benzina si preturi atractive, incercand sa strice ordinea in clasamentele de vanzari de la noi. Ce aduce nou aceasta masina, am aflat testand versiunea cu 4 usi, nume de cod 55C, cu motor de 1,4 l 8V, de 83 CP. De la bun inceput trebuie sa admitem ca ne-a placut motorul, destul de agil pentru cilindreea sa si deosebit de silentios.

Odata obisnuiti cu masina, am incercat sa depasim limitele legale de viteza si am agreat comportamentul corect si previzibil pe virajele abordate rapid. Despre tinuta de drum, nimic de zis, ceea ce asteptam de la un astfel de automobil, cu o remarca pozitiva fata de servoasistarea directiei, ferma la viteze mari, ajutand la un control mai bun al masinii.

Prima impresie este cea a unui interior mult mai spatios decat pare ca poate oferi Kalos, privit de afara. Corect. Spatiul mare dintre parbriz si bord, precum si inaltimea relativ ridicata a caroseriei, te duc cu gandul la un monovolum. De fapt chiar asa se pare, odata instalat la volan. Cu ajutorul reglajelor multiple ale scaunului soferului, chiar si o persoana de talie mare se poate instala comod la bord.

La o privire mai atenta se observa faptul ca masina are dotarile specifice unei masini moderne, de familie. Pe langa turometru si martorul pentru temperatura motorului, in bord regasim si avertizor optic si sonor pentru centurile de siguranta, geamurile sunt actionate electric, ambele locuri dispun de airbag, franele beneficiaza de ABS iar sistemul audio Blaupunkt, cu patru difuzoare, iti face viata placuta la drum lung.

Un suport pentru bauturi se gaseste integrat in consola centrala. Instalatia de climatizare cu comanda manuala este standard la acest model. Optional se pot comanda oglinzi electrice si incalzite, proiectoare de ceata, actionare electrica a geamurilor din spate si jante din aliaj usor, de 14”.

Consumul de combustibil intereseaza foarte mult potentialii cumparatori ai unei astfel de masini, iar media de 7l/100 km poate fi considerata decenta. Pentru un motor de 1,4 l, performantele oferite sunt excelente. Imaginati-va ce poate modelul de 1,4 16V de 94 CP.

Chevrolet KALOS ilustreaza perfect un automobil de familie, utilizabil in viata de zi cu zi, cu un pret acceptabil si performante corecte. Pretul de 7663 Euro CIP, ramane rezonabil in conditiile in care autoturismul se achizitioneaza in sistem leasing.