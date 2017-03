Ford Transit Van LWB/H 2,4l TDDI

In tranzit, cu marfa in spate… Asa s-ar putea caracteriza carausii moderni ai zilelor noastre. Printre masinile de munca cu care ne-am obisnuit deja cu totii, Ford Transit a devenit deja o prezenta constanta, fiind bine vazut atat de transportatorii de marfa, cat si de persoanele private, ce cumpara un Transit second-hand, pentru a pune pe picioare o afacere.

Desi e o masina pentru marfa, Transit nu isi neglijeaza ocupantii celor trei locuri (2+1); spatiul in fata este suficient pentru trei persoane, iar soferul are propriul scaun, confortabil, gandit pentru drumuri lungi. Standard, bordul are suporturi pentru telefon mobil, creion, clip-board, doza, pahar, sticla, alte accesorii, buzunare pe usa soferului si a pasagerului.

Soferul dispune de airbag si scaun reglabil pe 6 directii, cu cotiera. Pentru a pastra o ambianta placuta in timpul calatoriilor lungi, Transit a fost dotat cu un sistem audio cu 2 boxe.

Evident, directia e servoasistata, farurile sunt reglabile din interior (ma gandesc la Logan acum…) iar pentru protectia masinii s-a prevazut un sistem antifurt cu imobilizare electronica motor (PATS). Apropo de hoti, Transit se mandreste inca de la lansarea sa cu unul dintre cele mai „destepte” sisteme antifurt, fiind foarte greu de spart incuietorile usilor, chiar si cu scule specializate.

Accesul in spatiul destinat marfurilor se poate face prin doua usi batante spate, nevitrate, cu deschiderea la 180 grade si printr-o usa culisanta lateral dreapta (1275 x 1465 mm). Un perete despartitor integral din tabla desparte cabina sofer de spatiul de marfa. Cu un spatiu util de 11,3 mc, Transit nu e o „masinuta” de carat marfa, ci un „elefant” al soselelor, mai ales ca are o sarcina utila de 1603 kg.

Partea mai dificila vine atunci cand trebuie sa o conduci; desi se manevreaza cu usurinta unui autoturism, gabaritul si lipsa vizibilitatii in spate pot fi elemente de dificultate pentru un sofer neobisnuit cu asemenea masini (cazul meu…).

Practic, chiar si cu oglinzile laterale, necesita un timp de acomodare pentru a putea parca fara sa-i strici vopseaua. Un sofer experimentat (pe astfel de masini) nu ar trebui sa aiba probleme, adaptarea fiind mult mai facila.

O incursiune prin Bucuresti cu Transit m-a obosit destul de mult, asa ca am preferat sa ies in spatii mai largi, pe DN1. Transit accelereaza bine (era gol…) insa nu poti avea pretentii prea mari de confort; zgomotul motorului este sesizabil tot timpul, dar se poate merge in conditii civilizate cu viteze de 120-130 km/h. Peste aceasta viteza numai cu ambitie poti merge (desi masina permite mai mult…).

Un plus pentru garda la sol mare, asa ca se pot aborda fara probleme drumuri neamenajate, chiar si iarna. Mai ales ca, standard, Transit are echipament de pornire la -20 frade Celsius si, optional, se poate comanda ABS cu TCS (control al tractiunii). Transmisia are 5 trepte.

Una peste alta, este o masina spatioasa, cu capacitate buna de incarcare, arata bine si se simte perfect la drum. Nu are aer conditionat standard, dar se poate comanda (lista de optionale este destul de larga). Reviziile se fac anual, sau la 25000 km, iar garantia este de 18 luni.

Caroserie

+ Design modern, calitate buna, spatiu, accesibilitate

– Vizibilitate slaba in spate

Habitaclu

+ Spatiu interior si ergonomie

– Nivel de echipare standard sarac

Confort

+ Spatiu suficient, scaun sofer separat de bancheta

– Zgomotul motorului se simte “bine” în interior

Motor/transmisie

+ Motor performant, cutie de viteze bine etajata

– Puterea maxima este mica pentru cilindreea motorului

Tinuta de drum

+ Comportament rutier bun

– Manevrabilitate redusa in trafic urban datorita gabaritului

Siguranta

+ Excelenta protectie antifurt

– Putine dotari standard