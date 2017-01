Nissan Primera 1,9l dCI Minor Changes

Gama Nissan s-a imbogatit recent cu un reprezentant de seama, anume ultima varianta a excentricului Primera. Denumita MC (Minor Change), aceasta combina puterea deosebita a gamei largi de motoare cu un face-lift interior consistent, ce rafineaza stilul si luxul deja cunoscute, rezultatul fiind un turism elegant, super sofisticat, dar totusi accesibil ca pret.

Ultimul face-lift acopera gama de modele Primera, in toate variantele de caroserie existente, cu patru usi, cinci usi si break. Elementele unice de design interior vor diferentia estetic modelul anterior de cel nou, punand in evidenta caracterul sau hi-tech. Noul Nissan Primera redefineste standardele clasei sale, prin tehnologia avansata, rafinamentul detaliilor si performantele deosebite oferite de motorizarile de ultima generatie. Designul nonconformist incurajeaza indepartarea de conservatorismul german, destul de apreciat, mai ales in tara noastra.

Interiorul reflecta caracterul de aristocrat al lui Nissan Primera, fiind dominat de lux si bun gust. Pielea neagra imbraca totul, de la schimbatorul de viteze pana la volanul ce arboreaza noile comenzi pentru sistemul audio, telefon si cruise-control. Scaunul soferului poate fi reglat electric, pe inaltime, iar ambele scaune dispun de reglaj lombar. Torpedoul, cu inchidere de siguranta cu cheie, este disponibil pe toate nivelurile de echipare si noi spatii de depozitare pentru CD-uri, carduri si monezi, au fost adaugate.

Standard, Nissan Primera MC, echiparea Tekna, este prevazut cu sase airbag-uri, sistem de alarmare anti-furt cu scanarea interiorului, inchidere centralizata cu telecomanda si cu toate optiunile ce erau prezente pe modelul anterior. In plus, camera de luat vederi pentru mersul inapoi este acum color (la modelul anterior era alb-negru), selectia fluxului de aer este mai precisa iar ventilatorul va avea 10 viteze fata de doar 5 la vechiul model; de asemenea, se modifica intervalul de temperatura ce poate fi setat pentru aerul conditionat la 16-30 grade Celsius fata de 18-32.

O noua grafica a afisajului a fost conceputa, de departe cea mai complexa in segmentul din care face parte masina, acum fiind disponibil si un sistem de navigatie cu DVD, RDS TMC Dynamic Road Guidance. Ceasurile de bord au fost inlocuite cu unele noi, mai lizibile, iar preechiparea pentru telefon mobil acopera acum o gama mai larga de celulare. Schimbatorul de CD-uri a devenit parte integranta a consolei centrale, la modelul anterior fiind amplasat in portbagaj.

Nu am agreat in interior lipsa spatiilor de depozitare; cateva locuri de depozitare sunt disponibile, totusi pentru dimensiunea masinii si a interiorului, ramane foarte mult spatiu nefolosit. Modelele concurente, ca Mondeo, sau Vectra, sunt ceva mai bine dotate la acest capitol.

Modelul cu cinci usi este prevazut cu o transmisie manuala, cu sase viteze, special configurata pentru caracteristica de putere a motorului. In ciuda puterii relativ mari a motorului, Primera poate fi oprita in siguranta, oferind capabilitati robuste de franare: discuri ventilate pe fata si discuri pline pe spate. Oprirea de la 100 km/h la 0 se face in mai putin de 40 m, ceea ce nu este deloc mult pentru masa totala a masinii. Dincolo de clasicul deja ABS, Primera vine echipata standard cu ESP si sistem de control al tractiunii. Standard, modelul testat avea pneuri 205/60R17, cu jante din aliaj usor cu 10 spite, iar la cerere masina poate fi echipata cu pneuri de iarna, cu aceeasi dimensiune.

“Inima” Primerei, motorul diesel 1,9 l dCI, de 120 CP, dispune de cea mai inalta tehnologie Renault-Nissan, ce lanseaza bolidul de la 0 la 100 km/h in 11 s si permite atingerea unei viteze maxime de 195 km/h. Puternic si ajutat de excelenta cutie de viteze manuala cu 6 trepte, propulsorul de origine Renault se adapteaza perfect masivului Nissan Primera. Desi masa totala nu este tocmai “sportiva”, reprizele viguroase si stabilitatea excelenta confirma faptul ca Primera este o berlina rapida, comod de utilizat si in oras, cu costuri rezonabile de exploatare.

Consumul de combustibil indicat de computerul de bord a depasit cifra data de constructor, o medie de 8,4 l la 100 km, fiind probabil mai aproape de realitate. In test, am fost totusi deranjati de unele zgomote ce proveneau din portbagaj; dupa o analiza mai atenta am constatat ca acestea se datoreaza conceptiei cu cinci usi, respectiv constructiei mai putin rigide a hayonului. La modelul cu patru usi, pe care l-am testat acum cateva luni, nu am sesizat astfel de zgomote.

Concluzia: vreti sa va luati o masina tare si aveti bani de Passat; nu strica totusi o vizita pe la un showroom Nissan, s-ar putea sa plecati cu un Primera! Costa doar 22850 Euro (CIP)! Daca va faceti probleme privind calitatea unui Nissan, fata de o masina germana, v-as sfaturi sa va mai ganditi… Conform statisticilor publicate de ADAC, Germania, cele mai fiabile masini raman cele japoneze!