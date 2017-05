  Renault Megane 1,6l 16V FII  

Evolutia estetica de care beneficiaza acum modelul Megane se declina in cele 6 caroserii ale gamei: Bicorp, Sedan, Coupe-Cabriolet, Megane Renault Sport – disponibile acum in Romania si Estate, disponibil ulterior. Avand in vedere cifra de vanzari realizata de Megane Sedan in Romania (70% din totalul vanzarilor gamei Megane) este de asteptat ca succesul acestuia sa se perpetueze odata cu faceliftul “faza II”.

Acesta ramane referinta in segment si isi conserva atuurile in ceea ce priveste comportamentul rutier, placerea de a conduce, siguranta activa si pasiva – 5 stele la testele Euro NCAP. De fapt, prin optiunile si tehnologia avansata oferita, este una dintre cele mai bune propuneri intre automobilele din segmentul compact, ca raport calitate-pret.

Designul inovator evolueaza, dand noului model o privire «mai patrunzatoare» si un design al partii spate ceva mai modern. Stilat si dinamic, cu un aspect al partii frontale mai rasat, linii accentuate si robuste, Noul Megane degaja o impresie de forta si dinamism, senzatie intarita de noul design al proiectoarelor, calandrul mai adancit si bara de protectie fata.

Farurile de ceata sunt pozitionate mai in afara, cam ca la Megane Renault Sport. In plus, stergatoarele de parbriz sunt tip «flat-blade» ca la Scenic, adica urmeaza tendintele. Partea din spate beneficiaza de o noua bara de protectie si, de asemenea, de blocuri optice noi. In plus, modelul primeste noi elemente de design exterioare precum si culori noi pentru caroserie.

La interior, Noul Megane propune tapiterii in culori noi si ambiante mult mai rafinate: post de conducere tip “cockpit”, o noua plansa de bord din material “slush”, grafica elaborata a tabloului de bord. Aceasta din urma este chiar o referinta in segment, remarcandu-se o grija aproape excesiva pentru detalii. Oricum, interiorul este deosebit!

Megane Sedan abunda de functii ce fac viata la bord mai simpla si mai agreabila: sistem de asistenta la parcarea cu spatele, senzor de ploaie si lumina, climatizare cu functionare optimizata, filtru de habitaclu dotat cu filtru de carbon activ.

Am notat si unele aspecte mai putin pozitive, anume asamblarea nu tocmai perfecta a unor elemente din plastic (manere usi, jaluzele – erau deja slabite), precum si tapiteria de pe plafon care nu este prinsa sub chederul parbrizului in fata si nici in spate (nu se observa oricum, dar e o chestiune de detaliu si stil), dar ochiul pacatos al jurnalistului auto le vede pe toate…

De remarcat silentiozitatea motorului, nu se aude deloc la mersul in gol, dar si pana la viteze de 100-110 este aproape imperceptibil. Peste aceasta viteza, zgomotul creste, nefiind insa anormal pentru categoria din care face parte Megane.

Noul Megane confirma experienta Renault in materie de siguranta. Dispozitivele de asistenta la conducere asigura un control perfect al vehiculului, ajutand la mentinerea traiectoriei in situatii de urgenta: ABS Bosch 8.0 de ultima generatie cu repartitor electronic al franarii (EBV) si asistenta la franarea de urgenta (AFU), sistem de supraveghere a presiunii in pneuri. In functie de caroserie, Noul Megane primeste in standard 6 airbag-uri, dubla pretensionare si limitator de efort pentru locurile din fata.

Nivelul de siguranta activa si pasiva este, de asemenea, remarcabil; inclusiv versiunile Bicorp si Coupe-Cabriolet au obtinut 5 stele la testele Euro NCAP.

In Romania, Noul Megane Sedan dispune de 3 motorizari pe benzina (1.4 16v 100 CP; 1.6 16 v 110 CP; 2.0 16v 135 CP) si 3 motorizari turbodiesel common-rail (1,5 dCi 80 CP si 100 CP; 1,9 dCi 120 CP). Megane Renault Sport beneficiaza de un motor de 2.0 16 v Turbo 225 CP.

Pretul CIP de intrare in gama al unui Megane Bicorp 1.4 16v 100 CP este de 10 919 (13 123 euro TTC), iar pentru Megane Sedan avand aceeasi motorizare, pretul CIP este de 11 342 euro (13 631 euro TTC).

Caroserie

+ Design reusit si dinamic, calitatea asamblarii, aerodinamica buna, stergatoare de parbriz flat blade

– Sistem de spalare a parbrizului destul de invechit conceptual

Habitaclu

+ Ergonomia comenzilor, dotari optionale oferite, spatii depozitare, culori placute

– Calitatea asamblarii unor elemente de plastic din interior, culori sensibile la murdarire

Confort

+ Confort foarte bun la rulare, indiferent de teren

– –

Motor/Transmisie

+ Motor si transmisie cu 5 trepte corecte, ambele performante si silentioase

– Consum ridicat in trafic urban

Tinuta de drum

+ Comportament rutier foarte bun

– Directia asistata prea artificial

Siguranta

+ Pachet de siguranta excelent, 5 stele Euro NCAP, ABS, ESP, EBV, AFU, CSV

– –