Intrebari frecvente legate de schimbarea uleiului la motor:

Putem efectua schimbul de ulei fara sa inlocuim filtrul de ulei?

Nu. Uleiul nou poseda proprietati deosebite de cel uzat, cum ar fi o proportie de detergent destinat sa curete motorul de depuneri. Folosind un filtru de ulei imbacsit, uleiul curat il curata pe acesta, ducand apoi la impurificarea atat a uleiului cat si a intregului circuit de ungere. Este mai indicat sa se prelungeasca putin termenul de schimbare a uleiului (daca doriti neaparat sa faceti economii) insa intotdeauna la schimbarea uleiului folositi si un nou filtru de ulei.

Faptul ca in cartea tehnica este preconizat un schimb de ulei la 10000 km sau chiar 20-30000 km la masinile de ultima generatie, ne scuteste de verificari pe parcursul acestor intervale?

Nu. Distanta mai mare dintre schimburile de ulei nu trebuie sa va faca sa credeti ca nu vor exista eventuale defectiuni in functionarea motorului in acest interval.

Intotdeauna gasiti-va timp pentru verificarea vizuala a eventualelor scurgeri de lichide in compartimentul motor (ulei, antigel, lichid de frana, lichid servofrana, lichid spalat parbrizul).

Daca intervalul de schimb este de 30000 km nu inseamna ca motorul nu consuma ulei, deci completati cu ulei de aceeasi calitate pana la semn.

Prima revizie tehnica prevazuta la 1000, 1500 sau 2000 km poate fi sarita, trecandu-se la revizia de 10000 km?

Teoretic da. Supravegheati cu atentie consumul de ulei pe parcursul primilor 5000 km. Chiar daca motoarele moderne sunt mai bine uzinate si de obicei “prerodate” pe parcursul procesului de fabricatie, un consum de ulei ceva mai mare pe parcursul primilor kilometri este de asteptat.

In cazul unui motor din generatia veche (Dacia 1300, 1410, Nova GT, GTi), daca se foloseste un ulei mai performant se pot mari intervalele de schimb ale acestuia?

Din pacate, nu. Prevazute sa functioneze in motoare moderne, cu jocuri mici ale pieselor mobile, uleiurile 5W30, 10W 50 sunt in general mai fluide decat cele clasice (15W50, 20W50, 15W40, 20W40).

Un ulei prea fluid se poate strecura in camera de combustie unde se va amesteca cu carburantul rezultand o crestere a poluarii atmosferei. De asemenea, fluidizandu-se, uleiul nu mai asigura ungerea optima a pieselor mobile ale motorului, riscandu-se chiar aparitia unor pene mecanice.

Respectati intotdeauna calitatea si intervalul de schimb al uleiului preconizat de constructorul autoturismului dumneavoastra.

Frecventa schimbului de ulei este aceeasi la rulajul predominant urban, ca in cazul unui rulaj frecvent pe autostrada?

Nu. Chiar este indicat sa schimbati uleiul mult mai des (3500-5000 km mai putin decat in cazul rulajului pe autostrada). Circulatia urbana, pe langa faptul ca implica un consum ridicat de combustibil, duce si la o uzura mai rapida a motorului, datorata atat imbacsirii mai rapide a uleiului cat si rulajului indelungat la temperaturi scazute (sub temperatura de functionare optima a motorului).

Praful omniprezent are o actiune abraziva extrem de rapida, schimbarea filtrului de aer si a uleiului fiind recomandat sa se faca la intervale scurte.

Daca nu folosim automobilul, e necesar sa schimbam periodic uleiul?

Da, uzual perioada recomandata pentru un schimb de ulei este fie la implinirea unui anumit numar de kilometri fie la trecerea unei perioade de timp (de obicei un an de zile). Faptul ca aveti, de exemplu, un automobil nou, pe care il tineti in garaj nefolosit, un an de zile, chiar daca nu a fost pornit niciodata, nu inseamna ca nu trebuie schimbat uleiul.

Uleiul oxideaza in timp, isi pierde proprietatile si devine chiar coroziv in anumite conditii. Pastrarea prea indelungata in motor poate afecta grav partile componente ale motorului care intra in contact cu uleiul depreciat.