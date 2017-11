  Chevrolet Aveo 1,4l 16V  

Modelul Aveo va fi primul produs Chevrolet lansat in Europa proiectat integral la noul Centru de Proiectare GM din Bupyong, Coreea de Sud. Lansarea modelului compact sedan reprezinta, de asemenea, debutul unei ofensive care va aduce in Europa, in anul 2006, inca doua modele noi, si va face disponibile in acelasi an, pentru prima data, motoarele diesel.

Wayne Brannon, Directorul Executiv al Chevrolet Europe, a declarat: “Marca noastra se afla in permanenta ascensiune. Numarul de exemplare vandute in Europa a crescut cu 25%, in comparatie cu anul precedent. Aceasta nu inseamna, insa, ca ne-am atins deja limitele. In urmatorii ani, ne asteptam la o noua explozie a vanzarilor, datorata noilor produse si noilor tehnologii. ”Pentru noul Aveo, expertii Chevrolet prevad peste 22.000 de exemplare vandute in anul 2006.

Pentru transportul a maximum cinci persoane si al bagajelor acestora, noul sedan Chevrolet Aveo este, in acest moment, una dintre optiunile cele mai convenabile de pe piata. Modelul a fost proiectat in special pentru familiile cu copii, completand, astfel, gama de modele hatchback. Proportiile echilibrate ale noului Aveo produc, pe ansamblu, o impresie de forta. Detaliile de finete, precum manerele retractabile ale portierelor, subliniaza linia generala de eleganta, iar designul interior lasa cu mult in urma conceptul de „mic univers al automobilului”.

Prin chiar dimensiunile sale, modelul Aveo pare mult mai matur decat predecesorul sau, vandut in numeroase tari europene. Toate dimensiunile sale le depasesc pe cele precedente. Noul Aveo are o lungime de 4.310 mm (cu 75 mm in plus), o latime de 1.710 mm (cu 40 mm in plus) si o inaltime de 1.505 mm (cu 10 mm in plus).

Rezultatul este o silueta mult mai aerodinamica, subliniata de ascensiunea dinamica a profilului, de umerii bine reliefati si de noile roti optionale de 15 inci. In sectiunea posterioara, banda decorativa care strabate intreaga latime a autovehiculului, precum si profilul discret al spoiler-ului subliniaza linia generala a designului Aveo, la fel ca si ecartamentul mai larg cu 20 mm.

Sectiunea anterioara este, insa, expresia cea mai clara a sigurantei sporite a marcii si a noii linii de design. Aici, caracteristicile cele mai vizibile sunt farurile tridimensionale, care patrund adanc in capota motorului si in aripile anterioare, precum si grila radiatorului, incadrata de benzi late de crom.

Cu ampatamentul sau de 2.480 mm, noul sedan Chevrolet demonstreaza fara drept de apel ca este departe de a fi modelul cel mai mic din clasa sa. Acest fapt este reflectat in special in habitaclul spatios. De asemenea, in ceea ce priveste capacitatea de incarcare, portbagajul modelului Aveo este mai mult decat incapator, cu volumul sau de 400 de litri (in conformitate cu standardul VDA), cu 20 de litri mai mult decat modelul precedent. Prin rabatarea completa a banchetei din spate, acest volum poate fi suplimentat substantial.

Designul panoului de bord este cu totul si cu totul nou. Acesta este impartit clar in patru instrumente de forma circulara, cu cadru de crom, si o consola centrala cu orificii de ventilatie cu un design indraznet, un sistem audio complet integrat si butoane rotative mari pentru controlul sistemului de climatizare. Textura suprafetelor de plastic si finisajul elastic al plansei de bord si al sectiunii superioare a cadrului portierelor sunt deosebit de placute la atingere. Designul luminos, bicolor, are, de asemenea, o contributie majora la impresia de confort si destindere oferita per ansamblu de intregul habitaclu.

Structura caroseriei modelului Aveo a fost imbunatatita radical. Trei zone de deformare bine conturate pot absorbi forta unui impact frontal. Acestea acopera o suprafata extinsa a noii structuri a habitaclului. O noutate este folosirea, in acest sens, a otelului cu rezistenta sporita – de exemplu, pentru montantul B, care joaca un rol important in cazul unui impact lateral. Airbagul pentru sofer este o dotare standard.

Pentru noul Chevrolet Aveo, sunt disponibile doua motoare pe benzina, cu patru cilindri cu chiulasa din aliaj usor. Motorul cel mai mic genereaza exact 53 kW / 72 cp, la o capacitate de 1.150 cm³, si are un cuplu maxim de 104 Nm la 4.400 rpm. Versiunea standard de motor Aveo 1.2, cu transmisie manuala in cinci trepte, are nevoie de 13,7 secunde pentru a accelera de la 0 la 100 km/h, si atinge viteza maxima de 157 km/h. Consumul mediu de carburant (MVEG) este de 6,4 l/100 km.

Motorul de 1,4 litri (care poate fi, de asemenea, echipat cu transmisie automata in patru trepte, ca alternativa la transmisia manuala in cinci trepte) ofera, fireste, o performanta la drum chiar mai dinamica. Unitatea cu patru cilindri, patru supape si doi arbori superiori cu came genereaza 69 kW / 94 cp la 6.200 rpm, la o capacitate de 1.399 cm³.

Viteza sa maxima, de 176 km/h (170 km/h pentru versiunea cu transmisie automata) si consumul mediu de 6,7l/100km (7,0 l) demonstreaza ca aceasta versiune ofera putere si performanta fara a pierde din vedere consumul de carburant. La startul de pe loc, modelul Aveo atinge viteza de 100 km/h in 11,1 secunde (11,9 secunde).

Confortul soferului si sistemul dinamic si eficient de siguranta sunt asigurate de designul modern al sasiului Aveo cu amortizoare pentru suspensii McPherson pe fata si o punte spate independenta. Un alt avantaj consta in ecartamentul larg pentru aceasta clasa de automobile – de 1.450 mm pe puntea fata si 1.430 mm pe puntea spate. Servodirectia cu pinion si cremaliera, disponibila ca dotare standard, este sensibila la viteza si ofera soferului un sentiment de precizie a directiei.

Modelul Aveo, cu tractiune pe puntea fata, este deosebit de usor manevrabil in spatii mici, intrucat diametrul cercului de bracaj, de la o bordura la cealalta, este de numai 10,5 m. Ambele modele sunt dotate cu o unitate moderna de frana, cu frane cu disc cu ventilatie interna pe fata (diametru: 236 mm) si frane cu tambur, stabile, pe puntea spate (diametru: 200 mm).

Caroserie

+ Design reusit si dinamic, calitate buna a asamblarii

– Nu are semnalizatoarele integrate in oglinzile retrovizoare, inaltime cam mare

Habitaclu

+ Ergonomia comenzilor, materiale de calitate, dotari optionale oferite, sistem audio cu MP3 standard

– Pozitie nemaiintalnita a comutatorului pentru stopul de ceata – pe maneta de actionare a stergatoarelor de parbriz

Confort

+ Confort bun la rulare, indiferent de teren

– Se simt unele zgomote de lucru ale suspensiei

Motor/Transmisie

+ Motor si transmisie corecte, consum de combustibil redus

– Motorul e destul de zgomotos, in special la viteza mare

Tinuta de drum

+ Comportament rutier corect pentru clasa sa

– Foarte sensibil la vant lateral, la viteze de peste 110 km/h

Siguranta

+ Pachet de siguranta bun

– Grad de siguranta configurabil optional, aproape 3 stele Euro NCAP