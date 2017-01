  Chevrolet Epica 2,0l  

Cred ca devine o optiune interesanta sa scrii impresiile pe care le ai despre o masina testata abia dupa ce vezi cateva comentarii… Special am asteptat putin mai mult inainte de a povesti de ce mi-a placut Epica, vazand ce comentarii inflacarate a starnit acest automobil. Marturisesc sincer ca nu ma asteptam la mare lucru de la un Chevrolet (altfel o masina onesta), fie el si mare cat clasa S de la Mercedes. Citind si unele comentarii mai rautacioase, as fi putut fi chiar influentat.

M-am lasat insa dus de nas de un motor cu sase cilindri in linie exceptional de silentios si destul de economic, m-am lafait intr-un interior spatios si plin de optiuni de confort, am gustat din plin invidia si privirile admirative ale celorlalti participanti la trafic, toate acestea intr-un Chevrolet Epica. O masina care chiar mi-a placut…

Ca e o masina frumoasa e clar, se vede cu ochiul liber, iar in plus a obtinut locul 2 la categoria sa, in cadrul concursului “Cel mai frumos automobil al anului 2007”, dupa Volvo S80, concurs desfasurat cu ocazia editiei 22 a Annual International Automobile Festival. Asadar nu avem ce sa comentam la acest capitol, poate doar unele asemanari pe ici pe colo, cu alte automobile foarte titrate.

Ce nu incanta peste masura este suspensia, care, desi confortabila, uneori bate destul de surprinzator la denivelari scurte, iar motorul putea fi mai puternic, pentru a sustine masa mare a caroseriei. Departe de a fi o masina lenesa, Epica nu este insa un exemplu de dinamica la clasa sa, fiind mai orientata spre confort decat spre viteza.

O problema am avut si cu climatizarea automata, care nu este calibrata corect, la 24 grade afisate facand frig, abia la 28-30 incepea sa dea cald, chestiune remarcata si la Chevrolet Captiva. Ori este un defect, ori pur si simplu computerul climatizarii reactioneaza cu intarziere. Oricum, pentru pretentiile masinii asteptam sa gasim un sistem de climatizate bi-zonal, de obicei dotare de serie la aceasta clasa.

Altfel insa, Epica te face sa te simti bine, iar in ansamblu reprezinta o oferta foarte tentanta, pentru un director de firma de exemplu, fiind o limuzina excelenta pentru un buget mediu. Chiar daca nu se compara ca imagine cu alte modele mai bine vazute, totusi Epica ramane o optiune viabila, oferind multe la relativ putini bani.

Poate ca interiorul are prea mult plastic ieftin, dar scaunele sunt bune, imbracate in piele, ergonomia este ok, consumul ramane civilizat pentru un motor destul de mare ca cilindree, asadar un automobil foarte ok pentru clasa din care face parte. Chiar cred ca e o oferta deosebita pentru cine intelege ca si Chevrolet face masini bune, nu numai germanii si japonezii.

Foarte util sistemul de pliere a oglinzilor, care impreuna cu senzorii de parcare te ajuta in multe situatii, gabaritul masinii nefiind tocmai de neglijat in ingramadeala cotidiana din oras. Servodirectia corecta isi aduce si ea contributia la placerea de a conduce o masina foarte ok dupa parerea mea, chiar as indrazni sa o cataloghez ca “Best Buy” in categoria ei.

Poate ca m-ar fi incantat o cutie de viteze cu 6 trepte sau cea automata disponibila pe modelul cu motor de 2,5l, dar trebuie sa admit ca, desi nesportiva, transmisa actuala se simte bine cu motorul de 2l. Ca fapt divers, la capatul treaptei a 4, Epica se deplaseaza cu 190 km/h, ceea ce nu-i putin deloc. Nici cu treapta a 3-a nu te poti plange, fiind perfecta pentru depasiri in zona 90-130 km/h.

Surprinde placut consumul de combustibil: condusa cu grija, Epica se multumeste cu consumul mediu declarat de constructor, in timp ce la o abordare mai sportiva computerul de bord indica o medie de 10,5l la suta de kilometri, deloc mult pentru cat de mare si grea este masina.

Caroserie

+ Design reusit si dinamic, aerodinamica buna, Cx – 0,31, aspect modern

– Elemente intrucatva similare cu modele consacrate (faruri gen BMW seria 5, amprenta stopuri Ford Mondeo, etc)

Habitaclu

+ Ergonomia comenzilor, dotari optionale oferite, spatiu interior, scaune bine profilate

– Persoanele mai inalte pot atinge plafonul pe locurile din spate

Confort

+ Confort excelent la rulare, silentiozitate deosebita a propulsorului

– Climatronic cu reactii intarziate si indicatii eronate (lucru intalnit si la Chevrolet Captiva)

Motor/Transmisie

+ Motor si transmisie cu 5 trepte performante, consum foarte bun, insonorizare de exceptie

– Motorul raspunde prompt dupa 4000 rpm

Tinuta de drum

+ Comportament rutier foarte bun

– Zgomote neplacute ale suspensiei pe drumuri “cariate”

Siguranta

+ Pachet de siguranta excelent, 8 airbaguri, sistem Isofix, TCS decuplabil

– –