Nissan Pathfinder 2,5l dCi

Adevarat tanc pe roti, Nissan Pathfinder si-a gasit numerosi adepti in Romania, devenind deja o prezenta obisnuita pe soselele noastre. Atuurile cu care si-a cucerit admiratorii sunt simple: robustete, 7 locuri, performante bune, aspect de “buldozer” off road, dotari si, nu in ultimul rand, renumele marcii.

In ciuda gabaritului se misca agil ca o pantera, pe orice teren, se scoate fara probleme din noroi sau situatii dificile, sigur fara sa il punem in ipostaze exagerate. Vremea masinilor “de teren” adevarate a cam apus, insa Pathfinder se zbate sa se mentina undeva sus in preferintele amatorilor de munte.

In ciuda gabaritului demn de un microbuz, Pathfinder se conduce relativ usor in mediul urban, mai ales odata ce te obisnuiesti cu dimensiunile. Totusi, manevrele trebuiesc analizate cu atentie, mai ales la mersul inapoi vizibilitatea avand de suferit datorita unor unghiuri moarte.

Nu este un automobil de oras, ci mai degraba un automobil de aventura, permitand incarcarea unui volum mare de bagaje (insa nu atat de mare pe cat am avut impresia prima data cand l-am vazut), putand cara fara probleme 5 sau 7 pasageri, in conditii bune de confort.

Are abilitati bune si pe autostrada, unde poate rula la viteze mari cu o turatie destul de redusa a motorului, insa zgomotul aerodinamic si sunetul motorului raman prezente in habitaclu. De fapt suspensia complexa contribuie la calitatile rutiere, fiind departe de sistemele arhaice ce se intalnesc in mod curent pe automobilele de teren. In cazul de fata, suspensia spate este multilink, un adevarat rafinament in clasa masinii.

Sistemul “All-mode 4×4” este destul de interesant, folosind inteligent valorile acceleratiei laterale si ale altor senzori, pentru a livra cuplul corect, in functie de situatia in care se gasesc rotile, mai ales in teren accidentat. Totusi, garda la sol de doar 21 cm nu va face fata unor cerinte de off-road adevarat.

Motorul se impaca bine cu transmisia dar si cu masa deloc de neglijat a masinii, ce sare de 2,2 tone la gol. Poate remorca la nevoie 3 tone, cu o remorca adecvata, ca un adevarat tractor (cam asa se aude motorul in afara – in interior ramane in limite normale sunetul).

Interiorul e luxos, imbracat in piele cam peste tot, in combinatie cu materiale de calitate, insa bordul are o portiune destul de ciudat asamblata (partea cu airbag-ul soferului). Pe ansamblu se poate considera un interior de calitate, iar dotarile si echipamentele subliniaza acest lucru.

Farurile se aprind automat, climatizarea este electronica cu reglare in doua zone separate, sistemul audio dispune de comenzi pe volan, scaunele fata sunt reglabile electric si incalzite, comenzi electrice pentru geamuri si oglinzi, inclusiv plierea oglinzilor laterale, sunt elemente suficiente pentru a indica pretentiile noului Nissan Pathfinder.

Cu 6 suporturi de sticle si 12 compartimente de depozitare, nu se poate spune ca Pathfinder nu ofera spatii pentru maruntisurile utile. Nu mai putin de 64 de posibilitati de configurare a interiorului sunt disponibile datorita mobilitatii extreme a elementelor ce compun interiorul, astfel chiar si un caiac intreg poate fi transportat, cu hayonul inchis complet!

Caroserie

+ Design reusit, calitatea asamblarii, aerodinamica buna, spatiu mare in interior

– Unghiuri moarte ce deranjeaza manevrele la mersul cu spatele

Habitaclu

+ Ergonomia comenzilor postului de conducere, dotari optionale oferite, scaune bine concepute

– Calitatea asamblarii bordului

Confort

+ Confort foarte bun la rulare, indiferent de teren

– –

Motor/Transmisie

+ Motorul si transmisia se completeaza foarte bine, consum relativ redus de combustibil, insonorizare buna pentru clasa masinii

– –

Tinuta de drum

+ Comportament rutier bun, directie corecta

– –

Siguranta

+ Pachet de siguranta excelent, ABS, Isofix, multiple airbaguri

– –