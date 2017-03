Relaxati. Cu volan pe dreapta…

In urma cu ceva vreme, un reportaj interesant la TV ne prezenta efervescenta cu care se importa din Marea Britanie automobile cu volan pe dreapta, motivul fiind desigur, pretul… Nimic deosebit, pana cand purtatorul de cuvant al RAR (Registrul Auto Roman), in cadrul aceluiasi reportaj, vorbeste cu satisfactie despre acest lucru.

Se specifica inclusiv faptul ca legislatia romaneasca permite inmatricularea autovehiculelor cu volan pe partea dreapta. Practic, avem voie, nu e nici o problema, totul e ok, aduceti, romani, masini cu volan pe dreapta!

Daca le ridic celor de la RAR problema geamurilor fumurii, sigur nu gasesc un raspuns coerent in 15 ani, aici, la volan pe dreapta, totul e in regula, sunt siguri pe ei. Eu nu sunt asa convins.

Vizibilitatea este totalmente diferita atunci cand te afli intr-un vehicul cu volan pe partea dreapta. Practic, trebuie sa inveti sa conduci din nou. Bun, nimic deosebit, romanul e destept, are atentie distributiva, invata repede, ce e la el sa conduca o masina cu volan pe dreapta? Floare la ureche…

In plus, asigurarea e mai scumpa (logic!), semnele de circulatie sunt amplasate in Romania in asa fel incat sa fie optim vazute din scaunul din stanga al automobilelor. Cireasa de pe tort: in majoritatea covarsitoare a tarilor lumii, este interzisa inmatricularea de autovehicule cu volanul situat pe “partea gresita” fata de legislatia respectivelor tari.

Bine, atunci pun si eu o intrebare la RAR (Registrul Auto Roman, mai precizez inca o data). Dar cu farurile cum ramane? Sunt reglate din fabrica invers, adica farul din stanga bate mai lung, fasciculul farurilor este asimetric invers, iar in trafic o masina cu volan pe dreapta orbeste lejer pe toti cei care circula din sens opus. Cum rezolvam problema?

Simplu, ar putea raspunde ipotetic cei de la RAR, o simpla reglare de faruri e suficienta, se face la orice statie RAR care are ITP… Zau? Nu cumva farurile sunt proiectate cu lupe speciale, asimetrice, in asa fel incat sa maximizeze lumina produsa? In asa fel incat nici cel mai avansat reglaj nu le poate muta invers lumina?

Da, am mai spus-o si alta data: cine sunt eu sa imi dau cu parerea? Daca ma duc la RAR sa imi caut o slujba, nu ma primesc din doua motive. Unul ca nu sunt inginer de profesie si al doilea ca tata nu e mare smecher in ministerul Transporturilor…

Din fericire pentru mine, ma pricep cat de cat la masini, pentru ca tata chiar e un as in domeniu si am avut de la cine invata. Pentru domnii si domnisoarele de la RAR, oferim consultatii gratuite, mai spalam din prostiile pe care le scapa pe la televiziuni! Si consultarea Wikipedia e o optiune…