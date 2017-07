Opel Astra 1,6l 16V Twinport

Am ramas in urma cu testele si se vede. Ajung sa scriu de unul din modelele de referinta la aproape 3 luni de cand l-am condus. Din fericire, nu am uitat nimic. Nici calitatile evidente, nici micile neajunsuri. Da, asa cum spun mereu, inca mai am Opeluri pe acasa, asa ca ma voi stradui sa fiu obiectiv cu noul Astra, pe care am ajuns sa il testez dintr-o intamplare…

Exteriorul ma atrage, este omogen, modern, cu linii simple, neextravagante, insa ramane elegant si, paradoxal, destul de clasic totusi. Semnalizatoarele laterale neintegrate in oglinzi sunt in contradictie cu ideile mele despre modernism, insa daca si BMW-ul o tine inca asa, trec cu vederea. Jantele din aliaj, stilate, intorc privirile cand masina ruleaza incet, in ciuda zapezii de afara. Bun, sa intram…

Designul bordului imi place, e futurist si are un look fascinant, fiind o combinatie de negru cu rosu. Totusi, la prima vedere, mi se pare ca sunt cam multe butoane pe aici, chiar daca grupate atent, intr-o incercare de a le tine sub control. Scaunul e perfect, nu degeaba Opel are certificate si premii pentru ergonomia scaunelor, pur si simplu cand te asezi parca esti de acolo si asta e foarte bine.



Volanul ergonomic, imbracat in piele, se regleaza destul de bine, pe toate directiile. In plus, comenzile de cruise control si cele esentiale ale sistemului audio se regasesc amplasate si pe volan. Spatii de depozitare exista, bine amplasate, torpedoul e spatios, se vede ca masina e bine facuta si, mai presus de toate, arata bine si la exterior dar mai ales in interior.

Pornesc motorul si remarc silentiozitatea acestuia in functionare – insonorizarea este excelenta si, mai tarziu, am simtit-o si la viteze mai mari, cand regretam totusi absenta unei transmisii cu 6 rapoarte, motorul mergand destul de turat. La drum, dinamic motorul nu impresioneaza, pe undeva este si normal. Opel are acum si motoarele mici turbo, asa ca acest 1,6l cu cutie de viteze cu 5 rapoarte ramane, alaturi de motorul de 1,4l, alternativa economica in gama.

Este placut sa conduci masina, nu iti e teama sa depasesti, chiar daca pe jos e gheata si zapada, Astra are pneuri de iarna si sistemele electronice o tin sub control, desi sasiul performant se simte perfect pe orice fel de teren. Dau nota mare trenului de rulare, perfect aproape, fara zgomote, precis, echilibrat, chiar daca este destul de controlat de electronica sofisticata – in fond, nimeni nu se poate opune progresului…

Butonul Sport imi place la nebunie, intareste suspensia, directia devine mai sensibila si pedala de acceleratie raspunde mult mai rapid. Concomitent, ceasurile de bord se ilumineaza in rosu – simpatic! Butonul Tour nu ma fascineaza, iluminarea bordului ramane alba, suspensia, directia si acceleratia se inmoaie – prefer modul Sport sau Standard.

Enervante stergatoarele de parbriz si de luneta – cele de parbriz aduna zapada in laterale si practic te cam scot din sarite. Cel de pe spate cum prinde putina zapada sau gheata nu prea mai sterge, necesita atentie inainte de a pleca la drum. Daca tot suntem in zona in care mai mult ne plangem decat apreciem, spatiul interior si portbagajul sunt medii in clasa, forma deosebita a masinii obligand la sacrificii in acest sens.

Astra ruleaza suveran pe zapada proaspata, sistemul de climatizare duala merge foarte bine, chiar daca afara este tare frig. Consumul de combustibil nu e mic, insa e normal, media iese maricica intrucat afara sunt zeci de grade sub zero, s-a circulat mult cu treptele inferioare si consumatorii cuplati aproape tot timpul: media testului 9,1 l la suta de kilometri.

Sistemul audio permite auditii corecte, fara vibratii, chiar cu volumul ridicat, sursa si difuzoarele fiind, in mod evident, de calitate, data fiind si miza ridicata a jocului: pozitia de lider in vanzari la clasa compacta. Nu poti sa vii cu chestii ieftine cand pretinzi locuri la varf si Opel a invatat de mult asta…

Pe ansamblu, m-am simtit bine cu Astra 1,6l Twinport, versiunea de echipare Enjoy plus ceva optionale, e clar ca pretentiile de top sunt sustinute si de un pret pe masura, insa noul Opel are argumente pentru a fi un succes la vanzari. Echipat cu acest motor probabil ca se va vinde bine in tarile unde dieselul nu face furori si puterea mare nu este un deziderat.

Arata bine, se conduce impecabil, dispune de unul din cele mai frumoase interioare la ora actuala, pretul poate fi pacalit cu ofertele traditionale Opel, in Romania sigur noul Astra va fi primit cum se cuvine. Deja are traditie, strazile sunt pline…

+ Directie, amortizare, insonorizare, ergonomie, look interior, materiale, optiuni

– Stergatoare ineficiente, spatiu interior in media clasei, consum