Mitsubishi ASX 1,8l DI-D

E greu să fii impresionat de un Mitsubishi ASX când tocmai te-ai dat jos din noul BMW X3. De fapt, eu şi ASX am început cu stângul. Când l-am văzut prima oară prin România, mi s-a părut un fel de Qashqai şi am zis că şi cei de la Mitsubishi s-au băgat să ia o felie din caşcavalul crossoverelor. Şi normal, când am ajuns să-l conduc, mai ales că era şi echipat de iarnă (cu jante de oţel), nu părea nimic ieşit din comun la el.

Când începi aşa, imediat vezi ce e rău: cheia e urâtă, are ştergătoare nu ştiu cum, jeturile bat strâmb, n-are iluminare pe butoanele de acţionare a geamurilor electrice, te murdăreşti când deschizi portbagajul, gurile de ventilaţie n-au on/off şamd. Pleci cu inima îndoită, cum se zice. Pe urmă înţelegi cât de rău e să ai prejudecăţi…

Vezi suspensia foarte bună, motorul silenţios, comoditatea scaunelor, cutia de viteze perfect etajată, atenţia pentru detalii, frumuseţea luminilor din bord, farurile. Constaţi că ai intrat pe un drum forestier şi că, în ciuda unei gărzi la sol destul de reduse, maşina merge ca şi cum pentru acolo e făcută, fără proteste, fără complicaţii.

Până când, la un moment dat, verificând computerul de bord, vezi că, după ce ai mers o zi întreagă, mai ai 850 de km de parcurs până la realimentare. Şi realizezi cât de mult te-ai înşelat în privinţa acestui Mitsubishi… Noul motor diesel este senzaţional, puternic şi incredibil de economic (la predarea maşinii la Mitsubishi aveam 4,4l consum mediu). În plus, am avut porţiuni unde am mers cu 2,7l consum mediu (nu instantaneu).

Vă prezint, în patru filmari HD, noul Mitsubishi ASX, modelul care m-a cucerit fără drept de apel după ce ne-am hârjonit împreună câteva zile.