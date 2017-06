VW up! 1,0l High up!

Credeţi că există automobile de clasă mini care să ruleze pe autostradă ca unele de clasă medie? Nu. Excepţie unele modele preparate de firme de tuning renumite. Sau Volkswagen up!.

Am început cu principala calitate pe care am găsit-o la noul Volkswagen up!: un motor în 3 cilindri, excelent, economic, bine insonorizat şi puternic.

Dar nu numai motorul face o maşină să fie performantă. Avem o suspensie corectă, spaţiu cât n-ai zice, uitându-te la dimensiunile maşinii, şi un portbagaj de segment B. Dar up! e mai jos decât segmentul B…

Simplitatea interiorului e în mod evident studiată, pe ansamblu observi elemente minimaliste, însă ergonomia şi funcţionalitatea sunt la cote foarte înalte.

Pur şi simplu up! nu are cum să nu-ţi placă. De fapt, te poti îndrăgosti rapid, indiferent dacă eşti femeie sau bărbat, up! se adaptează imediat.

Desigur, preţul e destul de liniştitor, fiind mare (nu că ar fi ceva neaşteptat la un Volkswagen), practic, cu puţin efort, cred că de banii cu care îţi cumperi up! poţi încerca şi ceva din clasa compactă (entry-level).

E adevărat, versiunea testată (High up!) era ceva mai bine dotată, însă preţul m-a clintit serios. Dar tot am notat aproape de maxim această maşină grozavă…