Nu va luati masini japoneze ca nu gasiti piese. Fals.

Din 2007 incoace, mi-am cumparat doar masini asiatice, avand practic experienta a doua masini coreene si a doua modele japoneze.

Fara nicio chestie cu fiabilitatea proverbiala, pur si simplu in primele doua cazuri era vorba de cel mai bun raport pret/calitate la momentele respective, in timp ce japonezele sunt pick-up-uri si s-au pliat mai mult pe nevoile mele actuale.

Puteam cumpara la fel de bine si modele europene, inainte de 2005 am avut modele europene si nu m-au deranjat, ramanand fiabile inclusiv la vanzarea catre alte persoane.

Asadar, toate patru cazurile au fost o chestie de buget si nevoi personale, fara alte ratiuni.

M-a surprins neplacut un lucru, inca de la prima masina, am fost avertizat de multi ca fac o greseala. O sa am numai probleme, reviziile sunt scumpe, piesele la fel, nu se gasesc, daca faci accident sau se strica, o sa te uiti lung la ea…

Sigur, fiind implicat adanc in domeniul auto, cu conexiuni si cunostinte la importatorii auto, nu mi-am facut prea multe probleme. Dar prietenii continuau cu fanteziile. Nu se gasesc piese de asiatice, sunt scumpe, dureaza trei luni sa vina orice piesa, ca e far sau aripa sau un amarat de filtru.

Si replica mea era invariabil: “dar ulei pentru asiatice se aduce repede?”. Unii radeau, altii nu.

Ok, masinile au fost fiabile, n-am avut deloc probleme, sau problemele au fost minore, gen bielete, la dealer le schimbau in garantie, fara sa ma intrebe macar. La revizii, fiind in garantie, consumabile se gaseau pe stoc oricand, dar si la magazinele de piese auto online.

Dar, in Romania nu scapi de evenimente, indiferent ce masina ai. Garantia se termina, accidentele se intampla, si asa mai departe.

Evident ca masinile au fost lovite, fie de mine, fie de altii, si au solicitat reparatii, e drept minore. Si surpriza. Am avut portiera completa de vopsit si inlocuit, comanda piesa si sosire piesa a durat o saptamana, vopsire si montaj patru zile.

Am vrut consumabile mai ieftine, magazinele online de piese ma rezolvau cam pe loc. Invariabil. Deci timp de asteptare zero sau comandai dimineata si dupa amiaza aveai consumabilele, la super preturi.

Stopuri, proiectoare, bare? La fel, maxim o saptamana, in conditiile in care modelele japoneze pe care le am avut in ultimii ani sunt rare ca elefantii in Romania.

Parbrize? In general mi s-au adus in cateva zile. Pe original, pe neoriginal cam gaseam pe stoc.

Si anii au trecut, prietenii isi deruleaza placa in continuare, eu imi vad de treaba, am masini asiatice de aproape 9 ani si n-am stat pe bara decat 4 zile, cand s-a vopsit portiera (si atunci am avut masina la schimb, dar asta e alta poveste…).

In caz ca va intrebati cum e posibil, e simplu, marile marci au centre locale de piese de schimb, fie la nivel national in unele cazuri, fie zonal in altele, gen in Europa fiecare marca japoneza sau coreeana are 2-3 centre de piese de schimb care deservesc arealuri predefinite.

Cat dureaza sa comanzi o piesa dintr-un centru de piese? Pai e practic o problema de logistica transport, ca si cum ai comanda ceva prin curierat rapid. Vanzatorul de la magazinul de piese auto online iti baga seria de sasiu, selecteaza piesa, iti comunica pretul si cat dureaza.

In unele cazuri, mai dificile, piesele pot sa nu fie in centrele zonale si atunci se aduc pe comanda din Japonia sau Coreea, caz in care dureaza mai mult. Insa e clar genul de piesa care nu se schimba zilnic si e clar ca atunci cand ai nevoie de ea, masina e oricum imobilizata pentru ca necesita o reparatie complexa.

Dar, prietenii o tin pe a lor, eu continui sa fac gluma cu uleiul, si, paradoxal, da, e posibil sa gasesc mai greu uleiul special pentru motorul industrial de pe pick-up-ul meu japonez, decat orice alta piesa.

Unele prejudecati nu pot fi demontate usor…