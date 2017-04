Hyundai i30 1.6l GDi 7DCT Highway

Am o incapatanare in a promova masinile coreene, unora stiu ca nu le place chestia asta, insa n-am ce face, am detinut si probabil voi mai avea ocazia sa am modele Hyundai/Kia, asa ca va trebui sa ma suportati.

O dovada in plus, daca mai era nevoie, ca Hyundai a ajuns sus, nu doar in clasamentele de fiabilitate ci si in realitatea strazii, pare sa fie si noul i30.

Am testat un model mediu echipat, cu o motorizare deja clasica, 1.6l GDi, in combinatie cu o spectaculoasa transmisie automata, de tip dublu ambreiaj, 7DCT. Da, ati citit bine, 7DCT, adica 7 trepte. Sa mai spun ca transmisia nu e cumparata de la producatorii consacrati, ci e realizata “in house” de Hyundai?

Nu vreau sa va plictisesc cu cuvinte multe, oricum filmele sunt lungi. Incercati sa realizati doar atat: i-am dat un minus 10 masinii, si asta pentru ca in treapta a 7-a la 130 km/h, motorul avea 3000 rpm (am si explicat, frumos, de ce).

In rest, gasiti-i voi defecte…