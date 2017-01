Hyundai i40 1.7l CRDi 7DCT Supreme +

Mare pacat ca Hyundai nu ofera mai multe motorizari pe noul i40, masina asta ar merita mai multa atentie din partea potentialilor cumparatori si o gama mai larga de motoare ar fi oportuna.

Schimbarea fata de generatia anterioara e semnificativa. In sfarsit, Hyundai a inceput sa inteleaga exact ce vrea consumatorul european: design special, eficienta, performanta, pret competitiv.

Nu in ultimul rand, pe acest i40 am inceput sa vad ca si sistemul de directie e precis si ofera feedback aproape ca europenele de top. In plus, coreenii incep sa faca uz de noua lor cutie de viteze, cu 7 trepte si dublu ambreiaj, in combinatie cu motorul 1.7l CRDi.

Rezultatele nu sunt rele deloc, i40 avand performante dinamice decente si consum mediu bun, portbagaj mare, spatiu excelent si in fata si in spate.

E impresionant in oras, senzatia la rulare fiind superioara, insonorizare de top si cutia de viteze schimba lin si rapid, insa pe autostrada, surprinzator, desi ii place viteza, nivelul de zgomot e mai mare decat la alte modele similare.

Nu poate fi un concurent serios pentru greii segmentului, nici dinamic si nici ca gama de motorizari nu face fata unei comparatii serioase cu Passat sau Mondeo, ori Insignia, insa prin pozitionarea de pret si dotarile standard in exces, poate fi o optiune foarte interesanta, atat pentru flote, cat si pentru persoane fizice.