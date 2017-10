Honda Jazz 1.3l Trend

Cine a urmarit filmarile noastre stie ca printre modelele mele favorite se afla Honda Jazz, o capodopera a spatiului interior si un mix foarte interesant intre o masina de oras si una polivalenta, cu aparentele unui monovolum.

Am avut modelul precedent de mai multe ori, l-am condus si in varianta clasica si hibrid, mi-a placut foarte mult.

Asteptarile mele de la noul Jazz, modelul 2015, erau, prin urmare, foarte mari. Si, in mare parte mi-au fost indeplinite.

Aerodinamica deosebita, aspect futurist si totusi usor integrabil in marea masa a masinilor de oras, portbagaj de compacta, scaune spate Magic Seats, modularitate foarte buna, plus noul motor 1.3l benzina aspirat, ce functioneaza in ciclu Atkinson, sa recunoastem, Honda Jazz e o propunere decenta chiar si pentru cel mai carcotas individ.

Sigur ca i-am gasit si minusuri, cel mai mare fiind noua asistare electrica a servodirectiei, care, desi decenta si suficient de precisa, a lasat doar o amintire faimoasa manevrabilitate a modelelor anterioare Jazz. Se poate trai cu asistarea electrica, insa factorul “fun” cam lasa de dorit.

In plus, nici pretul nu este foarte mic si momentan in Romania se aduce o singura varianta de echipare, respectiv Trend.

Sa nu uitam insa ca Jazz s-a numarat foarte multi ani printre ocupantii primelor trei locuri in clasamentele de fiabilitate, de prin cam toate tarile in care s-a vandut. Asta spune multe si justifica pe undeva pretul…