Suzuki Vitara S 1.4l BoosterJet ALLGRIP

Fiind un model ce a determinat un real interes, se vede cu ochiul liber si pe strada si in comentariile precedentelor articole, Suzuki Vitara mai primeste un film scurt, cu versiunea S, 1.4l BoosterJet, cutie de viteze manuala, 6 trepte.

Nu va tin in suspans, va invit sa vedeti filmul, mi s-a parut cea mai buna combinatie pe Vitara in acest moment, pentru cei care vor si o masina dinamica, transmisia manuala parca a scos mai bine in evidenta potentialul motorului, fata de varianta automata.

In plus, consumul de carburant se mentine in limite foarte acceptabile, inclusiv in trafic urban, evident in conditiile unui stil de condus decent, economic. Daca se doreste performanta, tributul se plateste la pompa.

Pentru confortul in oras, ramane o optiune de luat in seama varianta cu transmisie automata.