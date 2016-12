Kia Sportage 1.6l T-GDi DCT 4×4 GT Line

Cum spuneam si se pare ca nu scap, probabil ca o sa imi cumpar un Sportage automat. Pentru ca imi place si e masina pe care mi-am dorit-o inca de la generatia a 3-a. Si eram cu gandul la motorul diesel, cu care deja am avut doua teste.

Apoi a aparut varianta asta si ce sa vezi, am observat o chestie interesanta: ca si in cazul modelului Hyundai Tucson, agilitatea variantei 1.6l T-GDi face o mare diferenta in comparatie cu varianta diesel. Da, fiabilitatea cutiei de viteze cu convertizor de cuplu e legendara, insa si viteza si finetea cu care schimba transmisia DCT7.

Si surpriza mare vine de la consum. Evident ca in oras si la viteze mari pe autostrada e avantajat dieselul, turatii mici, diesel, se subintelege ca e in avantaj. Insa media pe aceleasi trasee si cam in aceleasi conditii, nu difera mult de un diesel 2l 185 CP automat.

Cel mai mic consum mediu scos cu 2l automat a fost pe la 7.3l la suta, in timp ce cu 1.6l T-GDi cred ca scoti un 8,6l la suta de km, real. Nu mi se pare mult. Iar performanta e superioara. Viteza maxima ramane identica, insa pe 0-100 si pe reprize pare sa bata benzina.

Pret de achizitie mai mic cu vreo 2000 si ceva de euro (functie de oferta de moment), taxele sunt mai mici, dupa multe calcule am realizat ca la 20 000 km rulaj anual si tinuta masina 7 ani (cat e garantia), nu prea renteaza sa iei diesel…