Nu am mai scris de mult in sectiunea asta, cred ca se potriveste bine ce vreau sa va arat in filmul urmator. Am fost intr-o deplasare cu Ford, sa-i spunem tematica, unde niste manageri de departamente ai marcii ne-au prezentat o serie de tendinte pe care le studiaza.

Sigur, am vazut si noul Ford EcoSport in niste planse, inca nu s-au dat imaginile oficiale dar de retinut sunt urmatoarele: exterior seamana cu un Edge in miniatura iar interiorul e complet schimbat si arata excelent, un progres incredibil.

Poate si mai important, desi nu o sa vedeti pe film, ni s-a confirmat cumva si prezenta sistemului 4×4 pe viitorul EcoSport, ceea ce iar e o veste buna, mai ales ca va fi produs la Craiova.

Alte chestiuni interesante, le-as concentra simplu in “Ford pariaza pe SUV”. Studiile lor arata faptul ca majoritatea modelelor clasice, berline, monovolume, vor avea un trend descendent, in favoarea SUV-urilor de orice dimensiune. Si, normal, s-au concentrat pe ele.

Se trag niste concluzii daca priviti cu atentie filmul, e clar ca vor urma mai multe SUV-uri de la Ford, depre cel putin doua ni s-a amintit, dar important e ca Ford merge in continuare si pe cartea tehnologiei si a imbinarii cu cele mai noi tendinte de moda si lifestyle ale potentialilor clienti.

Oricum, eu abia astept EcoSport-ul, sunt sigur ca va fi o revenire benefica atat pentru Ford cat si pentru Romania.