Dacia-Sandero-1.5l-dCi-Easy-R-Prestige

Pana cand punem mana si pe 0.9l TCe cu Easy-R, ca nu are cum sa scape, la cat de mult il cere toata lumea, am mai prins ceva cu Easy-R, si anume un Sandero 1.5l dCi, ceva mai usor decat MCV-ul, asa ca am zis ca merita sa vedem diferentele de comportament, daca exista.

Am avut ocazia sa facem un drum lung cu Sandero, inclusiv pe trasee montane dificile, asa ca am pus masina in foarte multe situatii si i-am gasit si unele slabiciuni cutiei.

Cum ar fi faptul ca are tendinta sa tina turatia motorului destul de jos pe traseele de munte, asa ca am preferat sa conduc in modul manual care raspundea exact dorintelor mele.

In rest, asa cum banuiti, acelasi comportament, economic si suficient de dinamic, care m-a facut sa consider Easy-R o alternativa excelenta pentru gama Dacia, mai ales ca vine cu 6 trepte si diferentele se observa.

Lejer poti depasi 1200 km cu un plin de carburant, ceea ce, sa recunoastem, ramane o performanta remarcabila pentru un motor dCi ce are un pic de istorie si ani in spate.

Cine doreste sa vada o prezentare completa a unui model Prestige, poate viziona filmarile cu Logan MCV, tot cu Easy-R.