renault-megane-1-5l-dci-edc-intens

Megane, Megane, Megane si mai urmeaza si alte modele, tot Megane, break si sedan. Adica acoperim cam tot ce se cere, pentru ca masina merita si au simtit asta si cumparatorii.

Am remarcat schimbarea in bine a cutiei EDC pe modelele RS si pe Talisman, asa ca eram curios sa vad cum se comporta un EDC6 pe noul Megane, evident in compania motorului 1.5l dCi.

Nu voiam sa ratez oportunitatea, mai ales ca se prefigureaza un model GT diesel, cu 160 CP si 380 Nm, evident din dieselul bi-turbo 1.6l prezent si pe Talisman.

Si am intuit bine, combinatia 1.5l dCi-noul EDC6 se misca superb si din nou face dificila alegerea unui model din gama.

Sau clarifica anumite aspecte: vrei kilometri multi si dinamica, 1.6l dCi, vrei o masina mai sport dar fara sa fie radicala ca un RS, ai GT, cauti confortul unei transmisii dublu ambreiaj si economia unui diesel, ai 1.5l dCi cu EDC6.

Rezultatul e destul de impresionant si inca o data dovedeste polivalenta deja venerabilului 1.5l dCi: cuplu mare la turatii scazute, perfect imperecheat cu rapiditatea schimbarilor cutiei EDC6.

Totul are un pret, aici am testat varianta Intens, fara piele integrala, insa am spus-o si atunci si o spun si acum, mi-a parut rau cand am dus masina inapoi…