Noutati in gama Dacia: facelift, 1.0l SCe si EDC pe Duster

Am fost in Croatia, la invitatia Dacia, pentru a testa cateva chestii interesante si pentru a lua contact cu noile modele. Mai jos o sa gasiti comunicatul de presa integral, detaliat si aparent as fi putut sa il pun fara comentariul meu pe care tocmai il cititi.

Insa am cateva observatii de facut si, desigur, pana in februarie 2017 cand vom avea la test in Romania respectivele modele, va oferim un preview video al celor mai importante noutati.

Filmarile sunt de urmarit, pentru ca am reusit sa facem cate ceva, mai vedeti un 0-100 sau o repriza, cum schimba EDC pe Duster si alte comentarii ale mele.

Asadar, dincolo de comunicatul de presa, am observat anumite detalii, o sa le iau pe rand.

Motorul 1.0l SCe

De ce ar inlocui Dacia un motor 1.2 16V cu unul in 3 cilindri, 12V, cu aceeasi putere si performante destul de asemanatoare? Studiind motorul SCe, pe care l-am si incercat pe un Sandero, pot sa spun ca in ciuda reticentei observate si la presa auto dar si la potentialii clienti, motorul este bun.

Cutia de viteze are doar 5 trepte, etajate mai scurt, motorul fiind 3 cilindri si aspirat, era nevoie de ajutor, rezultatul este interesant. In zonele de plecare de pe loc spre turatii intermediare, se misca mai fin si mai bine decat 0.9l TCe, care are un usor lag in acel interval de turatie. Sigur, odata urcat in ture, 0.9l TCe e mai bun.

1.0l SCe se simte ca un 3 cilindri tipic, adica are si zgomotul si functionarea mai neechilibrata (observabila la relanti), insa odata urcat in turatie (si o face foarte rapid), vibratiile dispar, ramane zgomotul, dar daca nu il fortezi ambiant in interior ramane normala, nederanjanta.

Cuplul e mic dar turat se simte bine si pentru o persoana normala dinamica pare corecta, in ciuda datelor tehnice usor pesimiste (97 Nm). Si acum vin cu niste precizari logice. Motorul e diferit de 0.9l TCe, sunt idei si dezvoltari care nu se intalnesc.

TCe are distributie variabila doar pe admisie, SCe are distributie variabila integral, tot pe lant, fara intretinere, este mai usor cu vreo 20 kg decat 1.2l-ul pe care il inlocuieste, fiind si mai eficient cu 10% la consum si emisii. Alte detalii veti vedea in comunicatul de mai jos.

Ce nu se observa la prima vedere, diferenta intre un model cu SCe si restul de motorizari vine la pachet si cu o modificare a sistemului de franare. Daca pana acum modelele Dacia aveau disc ventilat pe fata si tambur pe spate, cu dimensiuni variind in functie de model, motorizarile SCe vor avea disc plin, neventilat, cu 1 mm mai mare in diametru ca discul standard dar cu 10 mm mai putin in grosime. Gen 259/12 mm fata de 258/22 mm.

De asemenea, SCe nu are sistem Stop/Start.

Si acum, revin la intrebarea de la inceputul discutiei. De ce SCe? Parerea mea ca SCe e o baza pentru viitor, acum e oferit entry-level, aspirat, low cost, insa constructia integral aluminiu, cilindreea si distributia variabila pot fi atuuri exceptionale in cazul unei supraalimentari. Adica vom avea, probabil, variante supraalimentate si un concurent pentru EcoBoost sau alte motorizari similare cu cilindreea de 1l. Altfel nu are logica. Vom vedea.

Duster cu EDC

Vestea cea mai buna si un pas urias pentru Dacia, avem o cutie cu dublu ambreiaj pe Duster. Am condus, mi-a placut, jos palaria. Disponibila doar pe varianta 4×2, cu suspensia spate standard, cutia schimba complet masina. Reuseste sa fie ce trebuie sa fie, treptele nu mai sunt atat de scurte ca la variantele manuale, masina e mult mai dinamica decat te astepti si consuma decent, vedeti filmul cu EDC, pentru mai multe detalii.

In plus, in modul manual are portile de schimbare puse corect, + spre spate si – spre inainte. Nu avem padele dar nu am simtit nevoia…

Evident, astea sunt partile care imi plac, la parti negative as putea nota zgomotul cam mare pe care il facea motorul in turatie maxima, e drept ca aveam sistemul audio oprit, si, normal, lipsa tractiunii integrale.

La fel ca la Easy-R, pe Logan sau Sandero, si la Duster cu EDC am observat o tendinta a cutiei de a tine treptele superioare chiar si in panta, ceea ce se traduce intr-un mers cam subturat uneori, pentru gustul meu.

Facelift-ul gamei

Nu insist aici, contactul cu masinile a fost pozitiv, redesenarile si modificarile sunt uneori normale, alteori mult asteptate. Avem claxon pe volanul nou, plus butoane false pe volan ce se vor umple cu comenzi incepand cu anul viitor, butoanele pentru actionare geamuri sunt puse pe portiere, in locul celor de pe consola centrala inferioara din spate acum ai priza de 12V, au aparut spatii suplimentare, cotiera rotativa pe spatarul scaunului soferului.

Semnatura luminoasa LED in fata, arata excelent, la fel si in spate, doar ca aici nu e LED (desi am fost convins ca e), insa efectul de LED e incredibil de bine facut. Mai sunt unele detalii despre care vom vorbi in detaliu pe filme, tapiterie noua la Stepway, camera de marsarier pe toata gama, Prestige, Black Edition.

Toate modificarile aduc un aport meritat masinilor, schimbarile sunt discrete uneori, insa foarte eficiente si nu pot decat sa astept, impreuna cu voi, aparitia noului Duster, in 2017, cand vom vedea cu adevarat noua linie pe care va merge Dacia, catre viitor.

Comunicatul de presa oficial Dacia

1. O gamă reînnoită.

La Salonul Auto de la Paris, Dacia a prezentat noua înfățișare a modelelor sale emblematice: Noile Sandero, Sandero Stepway, Logan și Logan MCV. Acestea propun un design mai modern, o nouă identitate luminoasă, o nouă ambianță interioară, noi echipamente și spații de depozitare suplimentare, totul la un preț la fel de accesibil.

O parte din aceste noutăți sunt incluse de acum pe modelele Dokker, Dokker Van și Lodgy, conferind astfel un aer de familie întregii game Dacia.

Oferta mecanică se extinde la rândul ei, incluzând de acum un nou motor pe benzină. Modern, blocul SCe de 75 CP, se dovedește în egală măsură accesibil și economic.

La rândul său, Duster beneficiază de acum de o cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC (Efficient Dual Clutch).

1.1 Dacia prezintă Noile modele Sandero, Sandero Stepway, Logan, Logan MCV şi aduce evoluţii importante pentru Dokker, Dokker Van şi Lodgy

În 2016, marca Dacia își înnoiește cea mai mare parte a gamei sale. Noul design exterior și interior al modelelor Sandero, Sandero Stepway, Logan şi Logan MCV aduce un plus de modernitate gamei Dacia. La rândul lor, Dokker, Dokker Van şi Lodgy cunosc o evoluție importantă. Gama Dacia devine astfel mai atrăgătoare, la un preț la fel de accesibil.

Un design exterior şi mai robust

Noile modele Sandero, Sandero Stepway, Logan și Logan MCV adoptă un design exterior evoluat și o identitate luminoasă inedită care le conferă un stil mai dinamic și mai contemporan. Blocurile optice față și spate au fost redesenate.

În partea frontală, luminile de zi, cu lămpi de tip LED, se compun din patru blocuri dreptunghiulare suprapuse pe verticală. În partea din spate, identitatea luminoasă este constituită dintr-un ansamblu de patru careuri.

Noile modele Logan, Logan MCV și Sandero dispun de o bară de protecție frontală redesenată care oferă un plus de modernitate, datorită grilei de admisie a aerului cu contur cromat. Designul barelor de protecție față și spate accentuează impresia de robustețe pe care o degajă vehiculele.

Această evoluție de design este și mai marcată în cazul noului Sandero Stepway. Partea frontală preia elementele de stil ale modelului Duster, într-o combinație care inspiră dinamism.

Alura sportivă a vehiculului este subliniată de garda supraînălțată, de protecțiile de culoarea cromului satinat precum și de barele longitudinale de pavilion. La acestea se adaugă ornamentul cromat al eșapamentului.

La rândul ei, gama de jante de aluminiu, precum și capacele de roți sunt reînnoite (în funcție de țară și de model). Ornamentele Flexwheel conferă vehiculelor un stil și mai pronunțat.

Un design interior modern și sobru

La interior, Dacia propune o nouă ambianță, mai valorizantă, cu elemente de crom satinat la nivelul tabloului de bord (ornament central al volanului, aeratoare, cadrane de bord, planșa centrală), al mânerelor de portieră și a manetei schimbătorului de viteze.

Logo-ul mărcii figurează în centrul noului volan cu patru brațe, care integrează și comanda claxonului. Pe nivelele de finisare superioare volanul este îmbrăcat într-un material „Soft Feel” rezistent și plăcut la atingere.

Vehiculele gamei dispun de materiale de interior moderne și confortabile. Noul Sandero Stepway beneficiază în plus de un material textil cu cusături aparente. Această alegere accentuează impresia de dinamism și robustețe pe care o generează armonia interioară a vehiculului.

Prestații superioare pentru un plus de confort

Dacia propune noi echipamente și prestații menite să aducă un plus de confort în utilizare. Printre acestea se numără camera de marșarier (disponibilă în funcție de versiune) şi asistența la plecarea din rampă. De acum, butoanele de acționare a geamurilor electrice faţă şi spate sunt situate la îndemână, pe panourile portierelor.

Șoferul dispune în plus de o comandă impulsională pentru geamul portierei sale. Scaunul șoferului integrează în plus o cotieră escamotabilă (în funcție de versiune) care asigură un acces ușor la comenzile situate între locurile din față.

Pentru un plus de funcționalitate, la interior își fac apariția și câteva spații de depozitare noi: un buzunar pentru telefonul mobil (amplasat în partea laterală a scaunului pasagerului), un spațiu de depozitare pe marginea consolei centrale, consolă care integrează în plus o alveolă în partea din spate în care își poate găsi locul o sticlă de 0,5 litri. Pasagerii din spate dispun de acum de o priză de 12 volți cu ajutorul căreia își pot încărca dispozitivele mobile.

Noile modele Dokker, Dokker Van şi Lodgy

Demersul de reînnoire a designului modelelor care constituie soclul gamei Dacia se extinde și asupra noilor Dokker, Dokker Van şi Lodgy.

Aceste trei modele adoptă un nou calandru cu elemente cromate care consolidează impresia de robustețe a vehiculelor. Versiunile Stepway dispun de roți flexwheel Dark Metal iar oferta de jante este completată de noile jante de aluminiu de 16’, ALTICA. În partea din spate, Noul Lodgy dispune de un bandou care integrează o baghetă cromată.

La interior regăsim unele elemente specifice noii game Sandero și Logan: ornamente de crom satinat pentru noul volan cu patru brațe, pentru fațada centrală a planşei de bord şi pentru aeratoare, precum şi comanda impulsională pentru geamul şoferului.

Planșa de bord adoptă la rândul ei o nouă ambianță, carbon închis, care ia locul ansamblului bi-ton de până acum. Materialele utilizate la interior adaugă un plus de modernitate și rafinament, accentuat, în cazul versiunilor Lodgy și Dokker Stepway de cusăturile aparente, după modelul celor prezente pe Noul Sandero Stepway.

Pentru un plus de confort, Noile Lodgy și Dokker dispun de două tablete rabatabile în spătarul scaunelor din față precum și de un spațiu de depozitare suplimentar pentru pasagerul din față.

Noile Dokker şi Dokker Van dispun de acum de cameră de marșarier, prezentă deja pe Lodgy.

1.2 SCe 75 CP, un motor pe benzină mai economic

Dacia este prima marcă a Grupului Renault care beneficiază de noul motor pe benzină SCe 75 CP. Acest propulsor, cu 3 cilindri, de 1,0l, dezvoltă 75CP și furnizează un cuplu de 97 Nm. Față de motorul 1.2 16v 75 CP, economia de carburant și emisiile de CO2 sunt diminuate cu 10%.

Această performanță este obținută ca urmare a unei mase scăzute cu 20 kg, datorită blocului din aluminiu și tehnologiilor moderne integrate, printre care:

– O pompă de ulei cu cilindree variabilă.

– Capace de supape din material DLC (Diamond Like Carbon).

– Utilizarea grafitului în componența unor elemente ale pistonului.

La acestea se adaugă sistemul de distribuție dublă variabilă (double VVT) care permite un condus mai agreabil.

Motorul SCe 75 CP răspunde tuturor standardelor de calitate ale Alianţei Renault Nissan. Modern, economic și accesibil, noul propulsor va fi disponibil, de la începutul anului 2017 (în funcție de țară).

Alături de acest motor SCe 75 CP, Dacia propune pe gama Logan și Sandero o ofertă largă de motorizări și transmisii:

– Pe benzină: TCe 90 CP cu Stop & Start (S&S), TCe 90 CP S&S GPL și TCe 90 CP S&S cu transmisia pilotată Easy-R.

– Diesel : dCi 75 CP S&S, dCi 90 CP S&S cu transmisie manuală sau pilotată Easy-R.

Toată gama Dacia este disponibila de acum şi în variantă GPL (în funcție de țară).

1.3 Duster EDC : o cutie automată cu dublu ambreiaj.

În ultimii doisprezece ani cota de piață a vehiculelor echipate cu cutii de viteze automate a crescut în Europa de la 6% la 18%. Pentru a răspunde acestei evoluții și așteptărilor unei categorii din ce în ce mai largi de clienți, Dacia propune cutia de viteze EDC (Efficient Dual Clutch). Noua transmisie este disponibilă pe modelul Duster 4×2 echipat cu motorul diesel dCi 110 CP S&S.

Efficient Dual Clutch (EDC) este o cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj şi 6 trepte. Ea oferă confortul în utilizare al unei cutii automate asigurând totodată un consum şi un nivel al emisiilor de CO2 apropiat de cel al unei cutii manuale.

Cutia de viteze dispune de două ambreiaje: unul care acționează treptele impare de viteză (1/3/5) şi un altul care acționează treptele impare (2/4/6 şi treapta de marșarier).

Schimbarea vitezelor este realizată cu ajutorul unor motoare de acționare electrice gestionate de un calculator care selectează treapta ideală în funcție de regimul în care motorul este solicitat de șofer.

În timpul schimbării vitezelor, ambreiajul care face priză se deschide, în timp ce, simultan, ambreiajul corespunzător treptei următoare se închide. Astfel, schimbarea vitezelor este foarte rapidă iar transmiterea cuplului este continuă, fără pierdere de energie.

Sistemul asigură ajungerea la treapta cea mai înaltă posibilă pentru o viteză dată, ceea ce permite menținerea consumului și a emisiilor de CO2 la un nivel scăzut. În plus, cutia EDC asigură un confort și o reactivitate sporită. Versiunile echipate cu această cutie de viteze dispun și de sistemul de asistență la demarajul în rampă.

2. Noi recorduri de vânzări

În primele zece luni din 2016, Dacia a vândut 477 967 unități în întreaga lume, în creștere cu 6,0 % față de perioada similară a anului trecut. În Europa, cota sa de piață a crescut cu 0,1 puncte procentuale, ajungând la 2,4%, în regiunea Eurasia, cu 0,2 puncte, până la 8,2 %, iar în Maghreb cu 0,8 puncte, până la 18,5%. În 27 din piețele unde este comercializată marca Dacia au fost înregistrate în acest an nivele record ale vânzărilor sau ale cotei de piață.

– În Europa, vânzările Dacia au ajuns la 346 882 de unități, ceea ce constituie un nou record (+11,1 %). Sandero și Duster se situează respectiv pe locurile 3 și 2 în segmentele lor în clasamentul vânzărilor către persoane fizice.

– În Franța, vânzările mărcii se cifrează la 94 055 unități, în creștere cu 11,5 %. Dacia își depășește recordul vânzărilor către persoane fizice cu 92 727 unități. Vânzările modelului Sandero au crescut cu 15,6 %, aducând mezinul gamei Dacia în poziția celui mai vândut vehicul către persoane fizice din Hexagon.

– În celelalte țări europene, vânzările Dacia au crescut cu 10,9 % (până la 252 827 unități). În Italia, au fost înmatriculate 45 065 de vehicule, cu 15,1 % mai mult față de primele zece luni ale anului 2015. Recorduri sunt înregistrate și în Spania (cu 45 669 unități) şi Polonia (15 781 vehicule vândute).

– În Maroc, Dacia a vândut 33 801 de vehicule, în creștere cu 16,4 % față de perioada similară a anului trecut și își consolidează poziția de lider de piață, cu o cotă de 26,0 %.

– În Turcia, cu 34 840 vehicule comercializate, Dacia obține o cotă de piață record, de 4,8 %.

– În România, Dacia înregistrează o creștere a vânzărilor cu 3,5%, până la 31 316 unități.

Succesul mărcii Dacia, se bazează, de peste zece ani, pe o rețetă simplă : o gamă de produse atractive la cel mai bun raport preț/ prestații.

3. Uzine performante care contribuie la succesul Dacia

Noile modele Dacia sunt produse în uzinele din Mioveni, Tanger și Casablanca (Maroc) și Oran (Algeria). Uzina de la Mioveni produce modelele Logan, Logan MCV, Sandero, Sandero Stepway și Duster. Pentru a răspunde cererii în creștere pe piețele internaționale, uzina funcționează la capacitate maximă.

Inaugurată în 2012, uzina de la Tanger produce modelele Lodgy, Dokker, Dokker Van, precum și Sandero și Sandero Stepway. Din 2017, gama de fabricație va fi completată cu modelul Logan MCV.

Uzina de la Tanger este concepută pentru a avea un impact cât mai redus asupra mediului. Astfel, sunt folosite resurse regenerabile atât pentru producția energiei termice utilizate de uzină, cât și pentru energia electrică. Această abordare reprezintă o premieră în industria de automobile.

În plus, uzina de la Tanger a fost proiectată pentru a evita deversarea apei uzate în mediul natural. Toate fluidele industriale sunt reciclate.

Grupul dispune de o a doua uzină în Maroc (SOMACA) la Casablanca, unde sunt fabricate modelele Logan, Sandero și Sandero Stepway.

În fine, la noua uzină din Oran a început în iunie 2016 producția modelului Sandero Stepway pentru piața algeriană.



4. O comunitate de fani atașată mărcii

Prezentă în 44 de țări, Dacia este pregătită să pună în valoare noile evoluții ale gamei Sandero și Logan pentru a-și amplifica succesul comercial. Succes care, de peste zece ani, are la bază o rețetă simplă: o gamă de produse atrăgătoare disponibile la cel mai bun raport preț/prestații.

Dacia dispune de peste 3,3 milioane de fani pe rețelele de socializare. Aceștia alcătuiesc o comunitate foarte activă care contribuie din plin la succesul mărcii.

Astfel, peste 11 000 de clienți s-au reunit în această vară pentru a asista la cel de-al 8-lea picnic organizat în Franța. În Danemarca, Dacia a reunit peste 3 000 de persoane iar alte 5 500 s-au întrunit in Germania.