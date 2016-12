opel-astra-k-1-6l-cdti-mt6-innovation

Cred ca am povestit de mai multe ori cum e cu ciclitatea in domeniul auto si cum marci mari au perioade mai bune si perioade mai slabe, in intervale nu foarte mari de timp, 5-10 ani.

Un exemplu foarte bun e Opel, care, dupa aproape un deceniu in care a facut masini bune, unele chiar revolutionare, nu a reusit sa tina pasul la varf pe toate segmentele de piata.

Si totusi, relativ stabilizat pe segmentele B, C si D, avand Corsa, Astra si Insignia, cu intentia anuntata de a muta decisiv pe zona SUV, transformand o parte din modelele monovolum in SUV-uri, Opel bate din nou la poarta succesului.

Aduce motorizari noi si performante, de conceptie proprie, atat pe benzina cat si diesel, introduce noi tehnologii si a ales o linie de design autentica si promitatoare. Cel mai bun exemplu e Astra, unde se observa cel mai bine potentialul noilor motorizari si transmisii.

Pe final de an, am incercat si un Astra K in varianta 1.6l CDTi, “whisper diesel”, pentru ca motorul mi-a placut foarte mult de la Mokka, iar asteptarile mele au fost pe deplin indeplinite pe Astra.

Greu gasesti in ziua de azi masini care sa te mai suprinda, Astra cu 1.6 diesel a fost un model care mi-a readus in atentie performanta motorizarii moderne cu motorina, intr-o perioada in care dupa “dieselgate” si normele tot mai stringente de poluare, genul acesta de motoare nu e intr-o lumina buna…