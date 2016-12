Academia Titi Aur lanseaza Campania sociala “ViATA e a ta”

O campanie sociala adresata tinerilor conducatori auto din Romania, este lansata de Academia Titi Aur, la nivel national, cu scopul de a le salva viata. De asemenea, pentru a veni in sprijinul pregatirii generatiilor viitoare de soferi, in 2017, trainerii Academiei Titi Aur vor specializa peste 1.000 de instructor auto din toata tara, pentru ca acestia sunt o veriga importanta in diminuarea numarului de accidente rutiere

PARTENERI: Directia Rutiera din cadrul IGPR si Autoritatea Rutiera Romana (ARR) din cadrul Ministerului Transporturilor

“Viata e a ta” este o campanie sociala de constientizare si preventie, lansata de Academia Titi Aur la nivel national, cu scopul de a trage semnale de alarma asupra motivelor din cauza carora au loc accidentele rutiere in Romania, precum si a necesitatii cursurilor de conducere defensiva pentru fiecare conducator auto, dar in special pentru tinerii detinatori de permis de conducere, cu varste intre 18 si 24 ani pentru care accidentele auto reprezinta CAUZA NR.1 de deces, atat in Romania, cat si in lume (15%).

SCOPUL CAMPANIEI SOCIALE “ViATA e a ta” este de a salva vietile copiilor care ajung soferi, insa nu stiu sa controleze masinile in trafic, sunt slab pregatiti si nici nu constientizeaza ce li s-ar putea intampla.

Soferii incepatori produc in medie de doua ori mai multe accidente decat cei de peste 30 ani. In Romania, in medie, fiecare accident provocat de tineri a avut drept urmare 1,23 victime decedate sau ranite grav. Practic, 34,4% dintre victimele decedate in accidente produse de tineri au fost pasageri.

Prin Campania sociala “ViATA e a ta”, Academia Titi Aur isi propune ca, in 2017, sa traga mai multe SEMNALE DE ALARMA, asupra:

– lipsei de pregatire a soferilor din Romania

– motivelor din cauza carora au loc accidentele rutiere: folosirea telefonului mobil, alcoolul, viteza, agresivitatea in trafic, centura de siguranta, oboseala etc

– faptului ca tinerii nu sunt suficient de pregatiti si nu stiu sa controleze autoturismul sau sa conduca preventiv

– a ce se poate schimba in comportamentul conducatorilor auto pentru a diminua numarul accidentelor rutiere

– necesitatii cursurilor de conducere defensiva, ca metoda de preventie.

Titi Aur considera “pregatirea precara si faptul ca soferii, indiferent de varsta, NU constientizeaza ce li se poate intampla, drept principalul motiv al accidentelor rutiere din Romania, iar numarul victimelor este in continua crestere.

De la an la an, chiar daca numarul mortilor oscileaza sensibil, persoanele care au nevoie de spitalizare indelungata, care raman paralizate sau cu handicap, sunt din ce in ce mai multe.

Iar daca am raporta numarul mortilor la 10 milioane de km parcursi, atunci ajungem iarasi in topul Europei, la fel ca si in 2008, cand aveam de 11 ori mai multe victime decat ultima tara clasata: UK. Din pacate, in Romania inca nu exista notiunea de preventie.

Scolile de soferi nu au instructori suficient de pregatiti, care sa explice viitorilor posesori de permis de conducere ce inseamna sa conduca defensiv, autoritatile nu inteleg necesitatea obligativitatii unor astfel de cursuri, la nivel national, chiar daca in Europa ele NU sunt optionale.

Insa demersurile noastre au ramas de fiecare data fara ecou, motiv pentru care, prin aceasta campanie sociala, vrem sa luam atitudine si invitam toti romanii sa ne sustina!”

CE NE-AM PROPUS:

Ne dorim ca, intr-un an de zile, in cadrul campaniei “ViATA e a ta”, pentru ca sunt o veriga foarte importanta de la care poate incepe schimbarea, cel putin 1.000 de instructori auto sa treaca pragul Academiei Titi Aur, absolvind un curs special de conducere defensiva.

Acesta este un esantion de test, si, totodata, o provocare pentru Academia Titi Aur de a forma… formatori. Cei 1.000 de instructori auto vor fi specializati GRATUIT fie la Academia Titi Aur, fie in orase, din tara cu ajutorul Unitatii Mobile ATA (Caravana Titi Aur), incepand cu luna aprilie 2017.

In perioada ianuarie – martie 2017, va fi realizat, impreuna cu specialisti si partenerii nostri din campanie, un suport de curs special si se va face inscrierea instructorilor direct pe site-ul Campaniei. Din aprilie pana in noiembrie 2017, vom specializa si atesta, in cadrul Campaniei “ViATA e a ta”, instructori auto din toata tara.

In luna februarie 2017 vom demara o campanie de comunicare nationala si vom anunta rezultatele CHESTIONARULUI pentru tinerii posesori de permis, pe care l-am lansat deja in aceasta luna.

Apel Titi Aur: “Fiind vorba despre o campanie sociala nationala, de amploare, avem nevoie de sprijinul si implicarea tuturor celor care vor sa salveze vieti si care vad oportun ca viitorii soferi ai Romaniei sa fie mai bine pregatiti si mult mai constienti in trafic.

Pana la finele anului 2016, firmele pot directiona 20% din impozitul pe profit catre Asociatia LIKE Bucharest, ONG-ul prin care vom realiza Campania “ViATA e a ta”, o actiune lipsita de costuri pentru companii, fiind vorba despre un impozit care oricum se plateste catre stat.

Sponsorizarea este total deductibila din impozitul pe profit, daca se incadreaza in limitele legii si daca se face pana la sfarsitul anului 2016, pe baza unui contract de sponsorizare pe care il putem pune la dispozitie. In plus facem un apel catre sponsori si parteneri care vor sa se alature Academiei Titi Aur si cauzei Campaniei sociale, nationale, “ViATA e a ta”: Hai sa salvam vieti, impreuna!”

Legea 32/1994 privind sponsorizarea prevede ca persoanele fizice sau juridice romane care efectueaza sponsorizari beneficieaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii, iar conform Codului Fiscal, art. 21, alin. 4, lit. p), contribuabilii care efectueaza sponsorizari in limita minima dintre 3‰ din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii.

COORDONATOR “ViATA e a ta” & Presedinte Asociatia LIKE Bucharest:

Mirela Tudorache Secan, mirela.secan@titiaur.ro, 07222.666.10