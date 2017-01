Renault Kadjar 1.2l TCe EDC7 Intens

Cu testul acesta am cam acoperit intreaga gama Kadjar, asa ca ar trebui sa fie usor pentru oricine sa aleaga modelul dorit. Am avut varianta 4×4, 1.5l dCi cu EDC si 1.2l TCe cu transmisie manuala, era normal sa venim si cu 1.2l TCe cu noua transmisie dublu ambreiaj EDC7.

Nu va tin in suspans, masina mi-a placut enorm, cutia EDC e superba, aparent pare sa fie noul model, cu ambreiaje imersate, se misca mult mai fin si in plus are si crawl control, ceea ce face mersul in coloana si parcarile mult mai facile, pedala de acceleratie fiind controlata electronic la viteze mici.

Motorul silentios face ca rularea in oras sa fie atat de confortabila incat ai impresia ca esti cu o masina electrica, e drept ca nu am atins consumul dat de constructor, ci unul un pic mai mare, insa pe ansamblu impresia lasata de Kadjar e excelenta.

Am incercat noile pneuri All Season in noroi si s-au comportat destul de bine, ajutate de sistemul Extended Grip, care vrea sa compenseze lipsa unui sistem 4×4, insa parerile posesorilor despre comportamentul in zapada par sa fie destul de dezamagitoare. Asa cum o sa vedeti din comentariile de la filme, se pare ca nu pot inlocui cu succes niste pneuri decente de iarna, mai ales in conditiile de iarna veritabila din 2017.

Pentru cei care nu ruleaza foarte mult si dieselul nu se justifica, aceasta combinatie 1.2l TCe cu EDC7 poate sa fie salvatoare, oferind confort regesc in oras (mai ales in modul ECO), consum decent de carburant si dinamica buna pentru cilindreea motorului.