Noua generatie Hyundai i30 a fost lansata in Romania

Cea de-a treia generatie i30, unul dintre cele mai importante modele ale marcii Hyundai, isi face debutul pe piata din Romania incepand cu luna februarie 2017.

Autovehiculul se evidentiaza prin designul atemporal dominat de grila frontala de tip cascada – noul simbol al gamei, tehnologii avansate si sisteme de propulsie dinamice si eficiente.

„ i30 reprezinta mai mult decat un singur model. Reprezinta o noua generatie, care va evolua intr-o familie de produse unice, unite printr-un design echilibrat si coerent, armonizat pentru fiecare tip de caroserie.

Variantei in cinci usi i se vor alatura o versiune wagon, una fastback si primul model dezvoltat in cadrul diviziei de performanta Hyundai Motor N, care va intra in productie in a doua parte a anului 2017”, a declarat Teodor Brusalis, director executiv Hyundai Auto Romania.



Design si tehnologie

Noul design urmareste limbajul Hyundai, cu linii atent definite, suprafete rafinate si o forma sculpturala a caroseriei. i30 dispune de un aspect sportiv, accentuat de proportii echilibrate si de linia plafonului, care contribuie la stabilitatea autovehiculului.

La interior, habitaclul este elegant si spatios, fiind completat de materiale de inalta calitate. Bordul poate fi echipat optional cu un ecran tactil de 8 inch, care integreaza functii media si de navigatie, permitand conducatorului auto sa ramana conectat la trafic.

Autovehicul beneficiaza de elemente precum Apple CarPlay, Android Auto sau incarcator wireless, pentru facilitarea operatiunilor desfasurate pe telefonul de tip smartphone, in timpul calatoriei. Pentru linistea si siguranta pasagerilor, i30 este dotat cu sistem autonom de franare, pilot automat inteligent, sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare, sistem de avertizare a conducatorului auto, cat si sistem de asistenta pentru faza lunga.



Mai multe optiuni de motorizare

i30 este disponibil pe piata locala in doua versiuni de motorizare pe benzina, echipate standard cu sistem Stop & Go (ISG): 1,4 litri T-GDi, in patru cilindri, care dezvolta 140 CP sau 1,0 T-GDi, in trei cilindri, disponibil cu 120 CP. In plus, este pus la dispozitia clientilor si un propulsor turbo diesel de 1,6 litri, in patru cilindri, care livreaza 136 CP, inregistrand un consum de combustibil de 3.4 l / 100 km. Posesorii pot alege intre transmisia manuala cu sase rapoarte (6MT) sau cea automata in sapte trepte cu dublu ambreiaj (7DCT).



Siguranta fara compromis

Comparativ cu generatia anterioara, structura caroseriei incorporeaza in proportie de 53% otel de inalta rezistenta, greutatea fiind redusa cu 28 kg, iar rigiditatea marita cu 20%. Autovehiculul include sapte airbaguri – doua frontale, doua laterale, doua cortina si unul pentru genunchii conducatorului auto. Performanta aerodinamica este imbunatatita datorita unui coeficient de numai 0,30.

Inginerii Hyundai au definit caracteristicile noii generatii i30: directie precisa, manevrabilitate sporita, fara a compromite insa confortul. In plus, sasiul noului i30 a fost refacut, pentru a oferi o experienta dinamica la volan, la care contribuie si suspensia spate multi-link cu brat lung.

Cinci ani garantie fara limita de kilometri

Fiecare autovehicul comercializat va beneficia de cinci ani garantie fara limita de kilometri, cinci ani asistenta rutiera si cinci ani de verificari periodice. Pachetul evidentiaza increderea acordata de Hyundai productiei europene.

Rezultate remarcabile pe piata din Europa

Dezvoltat la Centrul Tehnic Hyundai Motor Europa din Rüsselsheim, testat la Nürburgring si produs la fabrica Nošovice, din Republica Ceha, noul i30 este construit avand la baza infrastructura Hyundai din Europa. Obiectivul producatorului auto este de a continua succesul inregistrat cu acest model, comercializat in regiune incepand cu anul 2008 in peste 800.000 de exemplare.