Mazda 3 Sedan G120 2.0l Attraction

Mazda 3 a primit un facelift la sfarsitul anului 2016, cu restilizari ale exteriorului, echipamente noi, insonorizare suplimentara si suspensie recalibrata pentru a lucra eficient cu noul sistem G-Vectoring Control dezvoltat de producatorul nipon.

Din ce am observat, comportamentul masinii se schimba destul de radical, in bine, sistemul G-VC in functionare are mai multe efecte, minimizeaza anumite miscari ale caroseriei, in asa fel incat pasagerii se simt mult mai confortabil, in timp ce dinamica e superioara, printr-o asezare “studiata” pe viraje.

Si la interior modificarile sunt de efect, a disparut frana de mana si s-a eliberat astfel un spatiu suplimentar pe consola centrala inferioara, senzatia de spatiu care s-a creat este impresionanta.

Au ramas insa si unele aspecte mai putin placute: zgomotul la rotirea volanului din capat in capat si oglinzile retrovizoare impreuna cu stalpii parbrizului dau niste zone de vizibilitate redusa care pot sa deranjeze.

Ca prezenta scenica si optiune de cumparare, Mazda 3 Sedan ramane un autovehicul competitiv, cu aerodinamica deosebita, Cx 0.26, sincer si pretul mi se pare destul de bun in versiunea Attraction, iar motorizarea 2l de 120 CP se descurca foarte bine cu o caroserie relativ usoara.