Ford Kuga 2.0l TDCi 180 PS AWD ST LINE

N-am fost in forma maxima cand am filmat acest Kuga, noul Kuga, in versiunea de echipare ST Line, insa sper sa se observe esentialul.

Dupa mine, in buna traditie Ford, Kuga ramane un etalon in materie de tinuta de drum si feeling perceput de sofer in conducere, depasind chiar si modelele SUV foarte nou aparute. Sigur, e o parere personala, in functie de asteptarile fiecaruia, pot aparea afinitati pentru unul sau altul dintre competitori, insa conduceti un Kuga si veti intelege de ce cred asta.

Nu sunt in mod particular un fan al aspectului exterior, nu mi-a placut niciodata cu adevarat Kuga, ca design, dar nu m-a impiedicat sa ma urc de fiecare data cu placere in orice varianta. Si asta pentru ca se conduce cu adevarat bine iar acest model e si mai si, fiind ceva mai jos si mai rigid ca modelele non ST Line.

La interior se remarca noul display si sistemul infotainment SYNC3, in mod clar o evolutie fata de controversatele sisteme, antifonarea foarte buna si confortul scaunelor contribuind foarte mult la senzatia superioara pe care o ofera masina.

Tot in stilul Ford, preturile sunt interesante, mai ales la variantele entry-level, dar nici acest ST Line nu mi s-a parut sa fie atat de scump, in raport cu ce ofera celelalte marci.