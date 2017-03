Renault Megane Sedan 1.5l dCi EDC Intens

Renault a proiectat un sedan compact impresionant ca design, pe baza tehnica amodelului Megane, e atat de bine proportionat incat de la distanta pare mai mare decat e in realitate, fiind usor de confundat cu Talisman.

Desi ne-am straduit sa gasim un model echipat cu motorizarea 1.6l SCe, si eram pe cale sa incheiem frumos seria de Megane-uri, cu toate motorizarile filmate, n-am avut noroc, masina promisa s-a vandut cu cateva zile inainte. A trebuit sa ne multumim tot cu 1.5l dCi, cu transmisia EDC6.

Probabil si din cauza vremii, afara era destul de rece, pneurile de iarna, nu am reusit un consum de combustibil foarte spectaculos, oricum nici nu am mers realmente la economie, insa nici nu am tras foarte tare de Megane, am condus in general normal.

Nu are eficienta aerodinamica a unor modele concurente, insa arata excelent si ofera o gama interesanta de motorizari/transmisii/echipari, practic pentru toate gusturile si buzunarele. In mod evident, oricine cauta un asemenea sedan, trebuie sa faca un drive-test si cu noul Megane…