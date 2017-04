Importanta montarii anvelopelor potrivite sezonului

Odata ce temperaturile incep sa fie cu plus, e recomandat sa fie facuta o revizie capitala a masinii. Zapezile abundente, sarea si temperaturile scazute lasa urme atat asupra articulatiilor masinii cat si asupra bunului mers al motorului.

De aceea, e recomandat ca dupa fiecare schimbare de sezon sa se faca o revizie capitala a masinii, ca sa se observe eventualale defectiuni si sa se previna altele. O schimbare importanta care trebuie facuta odata cu schimbarea sezonului o reprezinta si schimbul de anvelope.

Sunt unii soferi care aleg sa conduca in continuare cu cauciucurile de iarna la temperaturi crescute, datorita faptului ca, in cazul lor, legea nu obliga la montarea unora potrivite temperaturilor ridicate. Chiar daca in cazul anvelopelor de vara legislatia in vigoare nu stipuleaza ca sunt obligatorii in anumite conditii, e recomandat sa fie schimbate pentru a mari durata de viata a cauciucului si pentru a nu fi supusi la anumite riscuri inutile.

Cazul de mijloc, pentru cand aveti de condus des intre zone cu variatii de temperaturi mari, o reprezinta anvelopele all season, care pot face fata oricarei temperaturi, insa nu exceleaza precum o anvelopa construita special pentru un sezon.

Exista insa anumite dezavantaje si riscuri la care soferii se expun, atunci cand folosesc anvelope nepotrivite sezonului in care ruleaza:

– anvelopele se uzeaza mult mai repede atunci cand sunt folosite in alte conditii decat cele pentru care sunt create

– distanta de franare creste semnificativ datorita cauciucului care isi pierde din proprietati

– accelerarea se produce mult mai greu, din cauza cauciucului care nu este la fel de aderent si impune o rezistenta mai crescuta la inaintare

– consum de carburant crescut datorata accelerarii si franarii mai incete

– risc crescut de accident in cazul unei situatii extreme, cand aveti nevoie ca masina sa raspunda rapid comenzilor

– pericol de acvaplanare ridicat, anvelopa necomportandu-se cum ar trebuie in situatii de sosea umeda si temperaturi la care nu este adaptata

– uzura prematura a articulatiilor si sistemului de franare, din cauza efortului in plus pe care masina il face ca sa franeze si sa accelereze, creand astfel un joc in plus in articulatii

Prin urmare, exista o serie de dezavantaje majore pentru orice sofer care alege sa foloseasca o anvelopa nepotrivita sezonului in care ruleaza. Producatorii de cauciucuri dezvolta tehnologii speciale pentru a prelungi durata de viata a modelelor si pentru a mari proprietatile de aderenta la franare atat pe carosabil umed si uscat odata cu fiecare nou profil.

Insa aceste proprietati sunt valabile atata timp cat se respecta indicatiile de folosire cu privire la temperatura in care ruleaza anvelopa, presiunea din pneuri, permutari intre axe dupa un nr de km.

Cine suntem?

Anveloshop.ro este lider in comertul online de anvelope si jante, avand o experienta de peste 10 ani si milioane de clienti multumiti de alegerea facuta. Toate anvelopele si jantele comercializate sunt noi, vin cu 2 ani garantie si pentru comenzile de minim 2 bucati de anvelope si orice comanda de jante, livrarea este gratuita.

Avem peste 200.000 de profile in stoc, tinute in conditii optime, atat pentru turism cat si pentru camioane, autoutilitare cat si agricole. Specialistrii nostri va stau la dispozitie pentru orice intrebari ati putea avea, cat si pentru testarea compatibilitatii de jante cu modelul de masina avut.

