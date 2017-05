Goodyear introduce anvelopa Wrangler All-Terrain Adventure cu întărituri de Kevlar

Goodyear introduce anvelopa Wrangler All-Terrain Adventure, cea mai recentă anvelopă care duce mai departe moștenirea mult-premiatei familii Wrangler.

Este o anvelopă rezistentă și durabilă pentru condusul de tip off-road, dar la fel de potrivită și pentru utilizarea on-road. Grație acestei versatilități, un conducător auto poate merge off-road în orice moment dat.



Ascensiunea segmentului SUV

SUV-urile au devenit din ce în ce mai populare în Europa, producția de mașini SUV crescând exponențial începând din 2012 . În 2016 , SUV-urile au devenit cel mai mare segment de mașini din Europa, conform noilor date totalizând 15,14 milioane de unități, ceea ce înseamnă o creștere de 6,5% comparativ cu 2015.

Cu alte cuvinte, una la fiecare 4 mașini vândute în Europa a fost un SUV. Anvelopele Wrangler All-Terrain Adventure vin în întâmpinarea conducătorilor de SUV care își doresc să se bucure atât de un condus off-road cât și on-road, furnizând capabilități off-road peste nivelul unei anvelope SUV obișnuite.



O anvelopă rezistentă si durabilă pentru o experiență de condus off-road

Anvelopa Wrangler All-Terrain Adventure prezintă în construcția sa un strat de fibră ultra-puternic de Kevlar®. Acesta ranforsează banda de rulare, oferind duritatea necesară pentru a preveni înțeparea și tăierea, pentru o experiență de condus off-road plină de încredere. Această caracterisitică este ranforsată cu tehnologia Durawall™, ceea ce îmbunătățește rezistența la înțepare și tăiere în zona umărului lateral.

Noile blocuri ale umărului anvelopei ajută la evacuarea noroiului din banda de rulare permițând un nivel îmbunătățit al tracțiunii off-road acolo unde contează mai mult.

Aderență de încredre pentru a rămâne în control pe parcursul călătoriei

Muchiile tăioase ale anvelopei Wrangler All-Terrain Adventure crează mai multă tracțiune între anvelopă și suprafața drumului, asigurând aderența necesară pentru o manevrabilitate și o frânare pline de încredere.

Kilometraj sporit

Inginerii Goodyear optimizează designul benzii de rulare pentru o distribuție egală a presiunii de-a lungul petei de contact, rezultând într-un nivel excelent al kilometrajului și o bună peformanță on-road. Testul DEKRA a arătat că anvelopa Wrangler All-Terrain Adventure are, în medie, o performanță a kilometrajului cu 37% mai bună decât orice altă anvelopă testată.

“Moștenirea noastră îndelungată în segmentul 4×4 și palmaresul nostru dovedit în dezvoltarea de anvelope premiate pentru vehicule 4×4 și SUV ne-au dat posibilitatea de a creea anvelopa Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure, o anvelopă care dă posibilitatea conducătorilor auto să rămână în control pe toată durata călătoriei atât on- cât și off-road oriunde doresc.” A spus Martijn De Jonge, Brand Director Consumer PBU EMEA.

Anvelopa Wrangler All-Terrain Adventure va fi disponibilă în 27 de dimensiuni și poate fi montată pe vehicule precum: Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Mercedes G-Class, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser și Volkswagen Amarok.



Dimensiuni disponibile

235/75 R15 109 T XL

205/ R16 C 110/108 S

225/70 R16 103 T

205/70 R15 100 T XL

225/75 R15 102 T

215/70 R16 104 T XL

225/75 R16 104 T

215/80 R15 C 111/109 T

255/70 R15 C 112/110 T

245/70 R16 C 111/109 T

265/70 R16 112 T

245/75 R15 C 109/107 S

265/75 R15 C 113/111 T

265/65 R17 112 T

255/55 R18 109 H XL

LT235/85 R16 120/116 Q *

255/55 R19 111 H XL

LT245/75 R16 114/111 Q *

255/65 R17 110 T

LT265/75 R16 112/109 Q *

255/70 R16 111 T

235/65 R17 108 T XL

265/60 R18 110 H

235/70 R16 109 T XL

265/70 R17 115 T

205/75 R15 102 T XL

245/65 R17 111 T XL