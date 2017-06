Dacia Duster 1.5l dCi EDC 4×2 SL Explorer

Probabil acesta este ultimul test cu un model Dacia Duster din actuala generatie, in toamna va veni modelul nou, din fericire seria limitata Explorer pe care am pus mana este echipata si cu cutia de viteze EDC, o noutate in gama Dacia.

Dupa preview-ul facut rapid la testele din Cehia, am mai avut parte de o experienta de o zi cu Duster SL Explorer, in Romania, ce a inclus si un parcurs virajat superb, apoi am primit masina pentru cateva zile, tocmai ca sa ii aratam secretele mai bine.

Sigur ca vom avea EDC si pe noul Duster, fara indoiala, insa in acest moment cea mai confortabila Dacie pe care am condus-o vreodata e Duster SL Explorer cu EDC.

Nu are 4×4 si multi sunt nemultumiti, inclusiv eu, consider ca un SUV e SUV daca are si tractiune integrala, insa realitatea pietei contrazice, in continuare in Europa SUV-urile se vand cam 90% cu tractiune fata, in timp ce in Romania e invers.

Partea pozitiva e insa reactivitatea cutiei cu dublu ambreiaj, desi treptele sunt in continuare scurte, totusi faptul ca sunt schimbate automat si foarte rapid anuleaza dezavantajele Duster-ului cu transmisie manuala, in acelasi timp consumul de carburant s-a dovedit excelent pentru un SUV nu tocmai aerodinamic…