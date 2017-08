Honda Civic Sedan 1.5l VTEC TURBO CVT ELEGANCE

Noul Civic are si o varianta sedan, am avut placerea sa o conduc imediat dupa Civic Hatchback, deci senzatiile au fost proaspete si am putut vedea diferentele mai bine, pentru ca da, sunt asemanatoare dar totusi altfel.

In primul rand ca echiparea pe sedan a fost alta, Elegance in loc de Sport Plus, si apoi motorizarea 1.5l VTEC TURBO era de data asta cuplata la o cutie de viteze de tip CVT. Surpriza, cel putin din datele tehnice Honda, pare sa fie modelul care ofera cea mai rapida acceleratie de la 0 la 100 km/h…

Nici interiorul nu este identic, dincolo de forma diferita a masinilor, inclusiv ceasurile de bord erau un pic altfel si parca mi-au placut mai mult ca la hatchback, insa mi-au lipsit unele din dotarile standard de pe Sport Plus…

Nu e o masina ieftina, insa in acelasi timp e o provocare intr-un segment interesant, care ia clienti si din zona compacta cat si din cea medie (ca de altfel majoritatea sedanurilor de gen), oferind un pachet de siguranta activa standard foarte bun.

Liniile un pic mai curate decat la hatchback nu fac decat sa accentueze spectaculozitatea caroseriei, dar ramane aceeasi provocare vizuala, fie iti place, fie nu.

Despre cum se misca, ce consum are si cum s-a simtit noua transmisie CVT, precum si alte “detalii”, o sa las filmele sa vorbeasca…