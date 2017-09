Nissan Micra 0.9l IG-T Tekna

Nissan Micra avea nevoie de un suflu nou. L-a primit prin platforma comuna cu un model de mare succes, Renault Clio.

Impartind o parte din tehnica, insa avand un design proaspat si echipari diferite de Clio, dar mai putine motorizari si transmisii, incearca sa obtina o felie putin mai nisata din segmentul B.

Cel mai probabil, mai ales privind masina prin prisma pretului, Nissan nu asteapta volume, ci mai degraba fidelizarea clientelei, plus atragerea unui alt fel de cumparator, sa ne amintim de Juke si alte experimente interesante ale brandului nipon.

Nu are difuzoare in portierele spate si nici geamuri actionate electric pentru pasagerii aceleiasi zone, insa vine cu un sistem audio deosebit de interesant, Bose Personal, cu difuzoare in tetiera, in plus culorile si materialele interiorului atrag de la prima privire.

Bine insonorizat, ofera o perceptie complet diferita fata de Clio sau modelele Dacia echipate cu 0,9l TCe, desi practic e acelasi motor, denumit IG-T, comportamentul dinamic al masinii e bun si senzatiile sunt mai sportive decat ai crede din fisa tehnica.

Singurul impediment real pare sa fie pretul, o versiune ca cea din filme se duce intr-o zona destul de indrazneata. Vom vedea pe strazi daca alegerea celor de la Nissan e corecta…