Renault Koleos 2.0l dCi X-Tronic 4×4 Intens

Koleos a primit un inlocuitor care prin dimensiuni se duce intr-un segment superior, respectiv isi listeaza printre concurenti modele ca Touareg sau Edge, Sorento si Santa Fe, ramanand insa in zona de 5 locuri.

L-am condus destul de mult incat sa imi fac o parere completa. E o masina reusita insa perfectibila. Motorul 2l dCi nu e de generatie noua, desigur a fost adus la zi cu normele de poluare si accesoriile, dar ramane un pic zgomotos pentru pretentiile masinii.

Cutia de viteze X-Tronic se comporta neasteptat de bine, iar pe partea de consum am obtinut rezultate mai bune decat am observat pe X-Trail cu 1.6l dCi X-Tronic, desi multi ar putea fi nemultumiti de ideea de CVT, totusi e de vazut cum se misca si cum se simte, foarte apropiat de o automata conventionala.

Koleos beneficiaza de o platforma comuna cu Talisman, ma asteptam sa regasesc si la interior toate elementele de confort si siguranta de pe acest model, insa lipseste masajul in scaune si sistemul adaptiv de control al vitezei, o decizie cel putin surprinzatoare pentru mine, luata de cei de la Renault.

Cu toate aceste neajunsuri, masina e omogena, confortabila, tehnologizata, in stilul marcii, arata bine si impunator, faraonic chiar, am vazut-o pe mai multe culori si in toate variantele atrage privirile tuturor. Motorul s-a dovedit fiabil de-a lungul anilor, fiind cumva o garantie in plus pentru viitorii cumparatori.