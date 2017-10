Noul model Dacia Duster – prima impresie

Am zburat la Frankfurt, la invitatia Dacia, pentru a participa la celebrul salon auto care se desfasoara acolo si nu exagerez cu nimic cand spun ca m-am dus mai mult pentru a vedea pe viu noul Duster si mai putin pentru restul minunatiilor de acolo.

Pana la primul drive-test, care va urma in cateva saptamani, primele impresii sunt pozitive si neclarificate inca, pentru ca unele chestiuni au ramas fie fara raspuns din partea oficialilor marcii, fie n-am apucat noi sa demontam masinile din salon.

N-o sa credeti de ce, pentru ca la dezvelirea oficiala a noului Duster a fost mai multa presa decat v-ati imagina, ziaristii pur si simplu s-au calcat in picioare pentru o poza, pentru a pipai masinile, pentru a incerca sa inteleaga misterul succesului fulminant al acestui model…

Am incercat, in limita timpului si spatiului disponibil, sa studiez noul Duster, pentru a intelege cumva atat intentiile producatorului pe termen scurt, cat si ce va urma in urmatorii ani. Nu e usor, dar nici imposibil.

Pentru ca deja datele oferite de Dacia sunt destul de cuprinzatoare si le puteti gasi in acest articol, o sa ma rezum la a suplimenta datele oficiale cu observatiile mele directe.

Noul Duster e frumos. Fara indoiala. Desi parca nascut direct din vechiul model, totusi linia e usor mai eleganta, aspectul general fiind mai mult decat placut, opinie impartasita de majoritatea celor prezenti si cu care am vorbit.

Marea supriza, pentru mine, e pastrarea capacitatii offroad, garda la sol si unghiurile au ramas cam cum erau si pur si simplu, cum de altfel si spunea un oficial Renault, este gandit sa depaseasca toate modelele concurente la acest capitol. Portbagajul e un pic mai mic dar pare mai practic la noul model, e posibil ca diferenta in litri sa nu fie atat de semnificativa cat pare matematic.

Un alt lucru care merita mentionat, calitatea asamblarii, atat a panourilor caroseriei, elementelor decorative si a interiorului, in acest moment poate fi considerata ca cea mai buna avuta vreodata de Dacia, iar diferentele sunt vizibile imediat daca sunt comparate direct noul si vechiul model.

De la barele de acoperis pana la lufturile panourilor, tolerantele sunt mult mai mici, aspectul masinii e fin si ingrijit. Panourile interioare si plasticul raman apropiate de ce stiam de la primul Duster, insa designul si imbunatatirile aduse fac ca de fapt saltul calitativ sa fie aproape impresionant. Tapiteria deosebita are partea ei de contributie, poate fi pusa fara probleme in orice masina fara sa para ieftina.

Surprizele nu se opresc aici. Nu ma asteptam sa gasesc card de acces si buton Start/Stop, nu ma asteptam sa gasesc functia Auto pentru faruri, la fel am ramas interzis cand am vazut BSD si sistemul de 4 camere de luat vederi, iar ecranul special cu busola si vizualizarea inclinarii masinii cand mergi in offroad e deja cireasa de pe tort.

Devine aproape natural sa accepti ca firesti jantele de 17, cand vezi si airbagurile laterale sau sistemul HDC, climatizarea automata (asta nu a fost o surpriza, ce-i drept) si sertarul de sub scaunul pasagerului fata. Pe urma observi pneurile Bridgestone Dueller si intelegi ca ce era mai greu a trecut.

Dacia face un pas serios inainte, propunand o altfel de abordare. Multe din dorintele clientilor actuali de Duster s-au concretizat in noul Duster. Poate ca nu s-a tinut cont de toate, dar majoritatea micilor neajunsuri au disparut…

Cand ai toate echipamentele astea pe masina, nu mai poti vorbi de low-cost, iar termenul smart-buy, folosit obstinant de oficialii Dacia, devine de inteles.

Sigur, platforma tehnica a ramas aceeasi, ca principiu, in practica lucrurile sunt diferite, alte distante, alte prinderi, alte solutii, imbunatatiri, insonorizare suplimentara, mai putine cablaje, multiplexare sau comenzi wireless, adica tehnologie si simplitate, imbinate in imbatabilul Duster.

De asemenea la hayon prinderea si layoutul general al zonei lunetei sunt similare vechiului Duster, la fel prinderile portierelor si zone tehnice familiare pot fi vazute cu usurinta in fotografiile de mai jos.

Bun, o sa povestim toate astea pe video, acum ce nu se vede si ce mi-a placut, actionarea comenzilor de pe consola centrala e de tip clapeta pe care apesi in jos, adica o solutie ergonomica si ultramoderna, extrem de comod de folosit. Vorbind de ergonomie, va amintiti cat am injurat climatizarea clasica de Dacie, cu ergonomia inexistenta? Cum arata acum climatizarea automata de la Dacia Duster? Ergonomic? Da.

Cele patru camere de luat vederi nu sunt un sistem AVM, cum pare la prima vedere, ai acces la ele pe ecranul navigatiei, insa pe rand, nu poti vedea virtual masina prin compunerea imaginii de la 4 camere.

Poate peste ceva timp vom avea anumite surprize, eu inca mai sper, sa si nominalizez, sa nu ziceti ca am uitat, un 1.6l dCi, un AVM (necesita doar software, hardware-ul e deja pe masina), o cutie automata de orice tip in combinatie cu 4×4, de ce nu, si, desigur, un ecran nou pentru MediaNav, care deja a fost prezentat, insa nu era pe masinile expuse. Umbla vorba ca in 2018 o sa intre ecranul acela, de 8″, smart-buy, va amintiti?

Momentan gama de motoare pare sa fie formata din SCe 115 (in versiunea 4X2) si TCe 125 (in versiunile 4X2 si 4X4) asociate cu o cutie de viteze manuala, in timp ce la Diesel, avem dCi 90 CP în versiunea 4X2 si dCi 110 CP in versiunile 4X2 si 4X4, combinate cu o cutie de viteze manuala. Motorul dCi 110 CP (in cazul versiunii 4X2) poate fi echipat cu cutia de viteze automata cu dublu ambreiaj EDC.

Ceasurile de bord sunt noi, destul de moderne daca ma intrebati pe mine, cu multiple informatii, din pacate n-am reusit sa schimbam limba din germana in ceva inteligibil, romana sau engleza, nici nu stiu daca se poate (daca nu stiati, gluma favorita la saloanele auto e sa schimbi meniurile masinilor in chineza, rusa sau vreo araba neinteligibila…).

Un aspect foarte important, directia nu mai este ce stiam, ci acum avem asistare electrica, mai precisa si mai comoda, daca feedback-ul la volan e corespunzator, va fi probabil principalul diferentiator al noului model, in conducere, alaturi de insonorizarea mult imbunatatita.

Volanul cu claxon pe mijloc si comenzi, scaunele mult mai bune si reglajele normale (avem in sfarsit un reglaj pe inaltime in trepte), asistarea electrica si antifonarea suplimentara schimba total perceptia despre masina si marturisesc ca abia astept sa conduc, sa vad daca diferenta e una notabila.

Din ce am observat in structura compartimentului motor si ce se vede pe dedesubt, pare ca s-a lucrat la rigidizarea suplimentara a caroseriei, asta se traduce in structura mai rezistenta la impact (ar fi o surpriza un 4 stele EuroNCAP) si bineinteles o manevrabilitate superioara in conducere.

Un alt aspect pozitiv, calitatea fabricatiei, tolerantele mici ale panourilor caroseriei, parbrizul mai inclinat si designul mai subtil ar putea sa insemne un coeficient aerodinamic mai bun, deci consum mai scazut si nivel de zgomot mai scazut la viteze de autostrada.

Am incercat sa fac fotografii mai putin cu exteriorul si mai mult cu detalii, sper ca am reusit, am vazut ca s-au preluat in destul de multe locuri, nu am pus watermark pe ele pentru ca stiu ca oamenii vor sa vada si e pacat. Asa ca, daca veti vedea fotografiile de mai jos si prin alte parti, sa stiti ca eu le-am facut si ca nu am o problema ca ele sunt acolo.

Pana la primul drive test, concluzia e simpla: va fi cosmarul concurentei, pe majoritatea pietelor, in conditiile in care pretul nu va depasi pe cel al modelului actual cu mai mult de 10%. Adica un Duster 4×4 full options, undeva la 19 600 euro.