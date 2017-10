Renault Zoe Z.E. 40 Intens

Incet, fara graba, dar mai repede decat ne asteptam probabil cu totii, vehiculele electrice incep sa devina obisnuinta. O dovada este si Zoe Z.E.40, de la Renault. Dupa ce am avut un prim contact acum doi ani, cu o versiune cu autonomie ceva mai limitata, Zoe s-a maturizat si ofera 300 km autonomie in conditii reale (400 km NEDC).

Ne-am plimbat si noi cu un Zoe din noua garda si am observat cu interes faptul ca da, se poate atinge usor o asemenea autonomie, daca inveti sa conservi energia si iti adaptezi stilul de mers pentru a maximiza reincarcarea cinetica.

Sigur, din 2015 si pana acum au mai aparut unele schimbari, respectiv Zoe se vinde acum cu bateria inclusa in pret (ceea ce nu stiu daca e neaparat o idee buna), cert e ca pretul a devenit destul de mare in acest moment. Insa sa nu uitam de faptul ca exista o prima de cumparare pentru vehicule electrice, oferit de stat, destul de consistenta in acest moment…

Atunci cand se adreseaza exclusiv mobilitatii urbane sau cand e a doua masina intr-o familie, Renault Zoe devine o alternativa la masinile traditionale, oferind poluare zero in trafic (nu discutam de emisiile si poluarea in timpul productiei), consumuri de energie si eficienta practic de neegalat.

Sa amintim si faptul ca vehiculele electrice si hibride beneficiaza de parcare gratuita in Bucuresti, intervalele de revizie sunt comparabile cu cele ale unui vehicul conventional iar costurile sunt mai mici. Avantaje exista, trebuie doar sa le intelegem, sa constientizam ce reprezinta pentru noi autovehiculul si sa decidem in consecinta…