Isuzu D-Max 1.9l Ddi 4×4 Premium

A venit si randul modelului nou de la Isuzu, in varianta cu cutie de viteze manuala si specificatie de Romania, asa ca ne-am bucurat cateva zile sa il conducem pe oriunde, pentru ca, nu-i asa, cand ai D-Max, busola chiar are o semnificatie, o iei pe unde vrei…

Sunt cateva aspecte de subliniat, fata de varianta cu cutie automata nivelul de zgomot este in mod clar mai redus, asadar banuiesc ca zgomotul de care ma plangeam la varianta AT venea de la convertizorul de cuplu, cum de altfel am spus si in filmarile respective.

Apoi, varianta pentru Romania are un sistem audio mai sofisticat, si el cu problemele sale, insa in mod evident ceva mai avansat, avand si display mai mare, antena exterioara de tip dorsala de rechin.

In rest, D-Max ramane acelasi monstru in offroad si onroad, diferentele fata de modelul 2.5 bi-turbo fiind mai mult de consum, cel putin pana acum, din experientele mele cu motorul 1,9l Ddi, nu am reusit sa bat consumurile pe care le poti scoate cu varianta 2.5. Downsizing sa se faca, suntem de acord, dar sa bata si consumul am vrea…

Si, evident, modelul de test avea o inchidere de bena interesanta, relativ practica si usor de folosit, dar fiecare isi configureaza masina dupa nevoile proprii, posibilitatile fiind aproape nelimitate la un pick-up.