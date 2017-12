Diavolul se ascunde in detalii

Orice om pasionat de masini s-ar bucura daca ar avea ocazia sa faca niste ture de circuit, cu orice masina pana la urma. Insa cand ti se spune ca vei merge cu noul Honda Civic Type-R, pe Motorpark Adancata, parca suna altfel…

Nu stiu cum sa va explic ca sa intelegeti, in momentul in care ajungi pe circuit si vezi masinile aliniate, nu prea mai esti atent la detalii, ba mai mult, pot sa spun ca din momentul in care iti pui centura de siguranta si iti reglezi volanul, nu mai vezi nimic in interior, totul devine instinctiv. Vezi doar virajele si in urechi iti rapaie rapid indicatiile instructorului din dreapta.

Stiu, o sa ziceti, la ce trebuie instructor, ce, nu stim noi sa conducem un Type-R pe circuit? Nu prea, as zice, si asta o zic ca unul care a mai vazut circuite la viata lui, in general si cu masini mai fioroase decat Type-R. Si nu e nicio rusine. Nu ai cum sa stii circuitul ca unul care petrece 200 zile pe an acolo si se invarte pe el zi de zi. Si atunci cand instructorul spune intr-un fel, faci ca el…

Daca cineva ma intreaba acum cum avea bordul Type-R, sau ce moduri de conducere, va spun sincer, habar nu am, pentru ca tot ce am facut a fost sa ma concentrez sa tin masina pe circuit, incercand, ca toti ceilalti dealtfel, nu numai sa nu ne facem de ras, ci si sa scoatem din masina cat se putea, desigur dupa puterile noastre.

La final, ramai cu emotia, cu experienta, dar, repet, habar n-am ce era in interiorul masinii si nici macar alte detalii nu le-am observat. Din fericire, un om a fost prezent acolo, cu o treaba anume, sa fotografieze experienta si masinile. Mai jos puteti vedea, impreuna cu mine, detaliile pe care nu le-am vazut atunci, dar Bogdan Paraschiv nu le-a ratat cu obiectivul aparatului sau…