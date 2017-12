Prim contact noul model Dacia Duster

Din fericire am avut oportunitatea sa conduc noul Duster la lansarea oficiala internationala, care a avut loc in Grecia, in imprejurimile Atenei. Spun din fericire pentru ca am incercat sa stoarcem cat s-a putut din programul foarte strans al evenimentului, in asa fel incat sa ne iasa un preview pentru testele detaliate pe care le vom face. Nu a fost usor…

In acelasi timp, am tras cat am putut ca sa se poata vedea cat mai multe detalii si sa satisfacem curiozitatea fireasca pentru un model nou, cu radacini romanesti.

Nu va plictisesc cu povesti, am filmat si vorbit destul pe filme, important e ca am reusit sa le facem, si, din feedback-ul de pe Youtube, atat masina cat si filmele noastre par sa fie de succes…