Hyundai Ioniq Hybrid Exclusive

Pentru ca primul test cu Ioniq, desi reusit zicem noi, s-a desfasurat totusi in conditii mai putin comparabile cu restul masinilor filmate, am repetat testul, cu alta masina, identica, pe rutele folosite uzual. Si practic am obtinut ce isi doreste toata lumea, o imagine mai clara asupra acestui model, in mai toate conditiile de trafic.

Concluziile se mentin, pentru cineva care cauta o masina hibrid, n-ar trebui sa scape din vedere acest Ioniq, comportamentul general si perceptia pe care o ofera sunt net superioare. Desi pretul nu e foarte mic, totusi marimea, confortul si calitatile deosebite, fac ca masina sa merite pe deplin banii platiti, mai ales ca Hyundai ofera reduceri substantiale.

Ce continua sa mi se para uimitor la Ioniq, faptul ca se descurca excelent la viteze de autostrada, adica permite consumuri de diesel si un agrement superior in conducere fata de un hibrid conventional, cu transmisie de tip CVT. In acelasi timp, in conditii de trafic urban groaznic, vine cu avantajele sistemului hibrid, reusind sa faca ceea ce numai un alt hibrid poate sa faca, adica sa te lase in zona de 5% consum exclusiv urban.

Mie mi s-a parut nu doar un vehicul deosebit si incitant, ci si o imagine a ceea ce poate sa faca grupul Hyundai si la ce trebuie sa ne asteptam in viitor, deja au anuntat Kona electric cu autonomie 400 km si urmeaza sa vedem si in Romania celelalte versiuni de Ioniq, adica PHEV si EV.