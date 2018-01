Citroen C3 1.2l Pure Tech AT6 Shine

Citroen s-a distins in ultimii ani printr-o reintoarcere la istorie, interpretand noile sale modele intr-un mod inovativ si neconventional, dar totusi legat de mostenirea tehnologica si indrazneala care a caracterizat mereu marca. De multe ori e un pariu riscant, insa nu cred ca e cazul acum, cu C3.

Noul C3, desi activeaza in segmentul mic, nu e asa mic pe cat ni se pare din fotografii, de altfel daca urmariti cu atentie dimensiunile exterioare, o sa observati ca depaseste modele care cu 3-4 generatii in urma erau compacte consacrate. Acest lucru inseamna o translatare a claselor, de la mic catre mare, vizibila de altfel la toate marcile. Modele mici de generatie noua sunt egale sau mai mari in dimensiuni cu modele aflate o clasa mai sus, insa de generatii mai vechi.

Evident, apar anumite avantaje, de la habitabilitatea superioara, la faptul ca poti lua clienti din 3 segmente diferite, in cazul C3-ului, care prin dotari si prestatii poate fi si este considerat un supermini, poti agata clienti din segmentul A sau C, care prefera fie un C3 basic la pret de model segment A, fie un C3 full, la pret de compacta entry-level. Desigur, acest lucru este valabil, intr-o anumita pondere, si la modelele concurente, insa nu la toate.

O sa descoperiti un model indraznet, cu un motor perfect, in 3 cilindri, turbo, cuplat la o transmisie automata EAT6 deosebit de performanta si rafinata, cu tehnologii in premiera mondiala si prestatii de top in segment.