Citroen C3 AIRCROSS 1.2l Pure Tech AT6 Shine

Poate ca vi se va parea neconventional, insa noul C3 AIRCROSS chiar este asa, abordeaza un segment interesant, in continua crestere, un pic altfel decat concurentii sai. Nu are tractiune integrala, nici un aspect agresiv, ci mai degraba e boem si amuzant ca prezenta, insa se bazeaza pe anumite atribute pe care le stapaneste bine.

Spatiul, atat pentru pasageri cat si pentru bagaje, e principalul sau atu, apoi o sa vedeti in filme ca e cu adevarat polivalent, adaptat atat in oras cat si in afara, in masura bunului simt se poate adresa si unor terenuri fara asfalt, daca ii intelegem limitele.

Insa, odata scufundat in fotoliile sale, intelegi ca adevarata miza pe care se bazeaza Citroen, e de fapt confortul. Nu am intalnit de mult asemenea scaune pentru pasagerii din fata, tip fotoliu. Pe urma, combinatia excelenta dintre motorul 1.2 Pure Tech si cutia automata EAT3, pe care am intalnit-o si pe C3, care functioneaza impecabil, desi masa mai mare si aerodinamica sub C3 afecteaza usor performantele generale.

Cu alte cuvinte, o masina interesanta pentru un public matur, rational, care a depasit de mult anumite complexe si acum cauta atribute clare, palpabile, nu doar imagine sau status.