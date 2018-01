Peugeot 3008 SUV 2.0l HDI AT6 GT

A trecut prea mult timp, e adevarat, de la lansarea noului 3008 SUV, insa am reusit, pana la urma, sa il aducem pentru test, momentan in versiunea GT. Va urma si un Allure, in masura timpului disponibil.

Concluziile se trag la urma, de obicei, eu o sa incep cu ele, 3008 SUV e un exceptional vehicul, lansat de Peugeot pe o piata extrem de concurentiala, unde se bat uneori chiar si cate doi reprezentanti ai fiecarei marci care se respecta. E greu si 3008 stie asta, de aceea a pus la bataie probabil cel mai spectaculos si revolutionar interior, alaturi de alte atuuri pe care le veti descoperi in filmele noastre.

Sigur, nu o sa treaca neobservata lipsa unui sistem de tractiune integrala, in ciuda prezentei unui sistem Grip Control care ajuta in anumite situatii. E greu sa ai curaj cu Grip Control, chiar daca sistemul poate destul de mult, bunul simt iti dicteaza sa nu exagerezi in situatii de noroi, in timp ce in zapada nu ar trebui sa fie probleme deosebite.

Practic, as incheia spunand ca daca va cautati un vehicul SUV si tractiunea integrala nu va e necesara, in primul rand ar trebui sa conduceti un 3008 SUV. Pentru ca, cel putin in materie de interior, toate celelalte modele vor fi aspru judecate…