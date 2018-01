Primus Auto lanseaza Volvo Retail Experience si Volvo Personal Service

Primus Auto, cel mai mare dealer Volvo din Romania, inaugureaza un concept de showroom & service revolutionar in urma unei investitii de peste 1.000.000 euro. Ideea noului spatiu se bazeaza pe doua concepte inovatoare, Volvo Personal Service (VPS) si Volvo Retail Experience (VRE).

Ambele se inscriu in misiunea brandului de a face viata clientilor mai simpla si mai sigura si, totodata, de a inova constant. Transparenta, increderea si respectul pentru timpul clientului sunt atributele care stau la baza celor doua concepte, eliminand unele dintre barierele percepute in relatia dealer-client.

„Volvo este mai mult decat un producator auto, este un brand care graviteaza in jurul oamenilor si al nevoilor lor. Intr-o societate in care asteptarile clientilor sunt in continua schimbare, iar necesitatea de eficientizare este tot mai mare, Volvo reuseste sa se mentina printre principalii jucatori pe piata auto si sa raspunda cerintelor tot mai mari cu servicii pe masura.

Volvo Personal Service (VPS) si Volvo Retail Experience (VRE) demonstreaza inca o data ca omul este cel care sta la baza viziunii Volvo. Noua abordare Volvo are rolul de a usura viata clientului si de a transforma o obisnuita revizie, spre exemplu, intr-o experienta cu totul aparte. Respectam timpul pretios al clientului, de aceea VPS si VRE inseamna de fapt servicii personalizate, rapide si eficiente”, a declarat Alexandru Florescu, Managing Director, Primus Auto.

Intretinerea masinii devine mai simpla cu Volvo Personal Service

Potrivit celui mai recent studiu intreprins de producatorul suedez pe un esantion de 1 milion de clienti, relatia, timpul si solutionarea problemei sunt principalii factori care influenteaza nivelul de satisfactie. In acest context, Volvo Cars vine cu o abordare inovatoare si eficienta in materie de service auto si aduce un plus de valoare la nivel de experienta si satisfactie pentru clientii Volvo.

Odata ajuns la showroom, clientul se bucura de o experienta completa, sub doua concepte unice – Volvo Personal Service (VPS) si Volvo Retail Experience (VRE).

Pentru eficientizarea timpului, fiecarui client ii este alocata o echipa de service, majoritatea lucrarilor de mentenanta fiind gata in doar o ora. Echipa dedicata preia responsabilitatea intregului proces de service, de la receptia masinii pana la inmanarea cheilor odata ce sunt finalizate lucrarile de service.

Pe durata reparatiilor, clientul se poate relaxa in showroom, intr-un spatiu primitor si confortabil, special conceput pe ideea de living room scandinav, evitand astfel drumurile suplimentare. In plus, clientul se bucura si de flexibilitate in stabilirea programarii si isi poate alege ora de check-in in service in functie de programul sau.

Un alt element de noutate, unic pe piata de profil este pastrarea aceluiasi tehnician pentru fiecare client in vederea viitoarelor reparatii. Clientul va intra in posesia cartii de vizita a tehnicianului alocat si il va putea contacta ori de cate ori va fi necesar, asigurand in acest mod o eficientizare la nivel de comunicare client-service si construirea unei relatii cu cel care are grija de automobil.

Cu Volvo Retail Experience, timpul de asteptare este o placere

Misiunea Volvo se adreseaza direct nevoilor clientului pentru servicii rapide, eficiente si personalizate. In acest context, Volvo Retail Experience devine o componenta de baza.

Cat timp sunt efectuate reparatiile, clientul se poate relaxa in zona de lounge, un spatiu inspirat din stilul si cultura suedeze. Noul showroom este creat sub conceptul de living room scandinav, in stil minimalist si este caracterizat de un mix de materiale naturale si mobilier de inalta calitate.

Intr-o atmosfera calda si confortabila, clientul se bucura de „Fika”, traditionala pauza de cafea suedeza in timp ce lucreaza sau discuta cu reprezentantii Volvo. Zona este dotata cu un bar in stil bistro, dar si o zona de joaca pentru copii.

Volvo Personal Service (VPS) si Volvo Retail Experience (VRE) completeaza abordarea inovatoare si viziunea progresiva a brandului. Fondat in 1927, Volvo Cars a creat zeci de inovatii, unele dintre acestea schimband lumea. Misiunea Volvo Cars este de a face viata oamenilor mai usoara, mai sigura si mai buna, concentrandu-se pe trei valori: siguranta, calitate si grija fata de mediul inconjurator.

Statii de incarcare pentru masini electrice si hibride

In contextul trendului actual de „hibridizare” al automobilelor, Volvo Cars este unul dintre sustinatorii vehiculelor eco si, in noul showroom Primus Auto, posesorii de masini electrice si hibride beneficiaza gratuit de doua statii de incarcare.

Tot aici, acestia pot realiza o gama larga de servicii destinate intretinerii masinii, Primus Auto punandu-le la dispozitie suportul unui tehnician certificat. Astfel, dealerul auto raspunde nevoilor tot mai mari din sectorul masinilor electrice si hibride si ofera reparatii si lucrari de mentenanta la standard inalt.