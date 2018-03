Mitsubishi Eclipse Cross 1.5l T CVT 4WD Intense+

Mitsubishi anuntase de mult unele concepte interesante, iata unul devenit realitate, sub forma acestul Eclipse Cross, un SUV interesant, ce reinvie si denumirea de Eclipse, legendara pentru marca. Am condus un Eclipse Cross in varianta de echipare Intense+, pentru a descoperi probabil un ultim Mitsubishi veritabil, pentru ca alianta cu Renault-Nissan isi va pune amprenta asupra produselor viitoare.

Dincolo de forma de tip “iti place sau nu”, se ascunde o masina capabila zic eu, cu o interpretare proprie, nipona, si un motor complet nou, turbo, benzina, cuplat la o cutie de viteze tip CVT.

Sobrietatea ce a caracterizat modelele marcii in anii anteriori pare sa fie uitata, acest Eclipse Cross se prezinta remarcabil la interior, cu o calitate perceputa peste medie, cu sisteme de siguranta activa si pasiva moderne si cu un sistem infotainment ceva mai deosebit.

Sigur, esentele bune nu doar se tin in sticlute mici, ci si costa mult, asa ca in cazul acestei versiuni de echipare pretul e destul de indraznet, insa nu va nelinistiti, exista si variante entry level mai accesibile.

Experienta cu masina a fost deosebita, doar un comportament mai temperamental al computerului de bord m-a facut sa imi pierd cumpatul in anumite momente, insa pe ansamblu nota pe care o acord acestui model este foarte buna.

Sistemul de tractiune integrala S-AWC stie sa faca mai multe lucruri decat te astepti la prima vedere, motorul e rafinat si permite o dinamica adecvata, insa consumul de carburant a fost mai mult estimat, decat real, din cauza sus mentionata a computerului de bord “cu vointa proprie”.

De vazut daca sunteti in cautare de un SUV, tineti cont si de faptul ca s-ar putea sa fie ultimul vehicul produs exclusiv sub umbrela Mitsubishi, desigur asta nu e neaparat o chestiune rea, sinergia cu Renault si Nissan ar trebui sa produca efecte pozitive asupra rezultatelor de vanzari ale brandului, ceea ce pana la urma se va traduce in castig in materie de cota piata.