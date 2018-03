Hyundai prezinta noul Tucson in cadrul Salonului International Auto de la New York

Hyundai prezinta in premiera mondiala noul Tucson, in cadrul Salonului International Auto de la New York 2018. Tucson este cel mai bine vandut model Hyundai din Europa, inca de la lansarea sa din 2015. Noul SUV compact al gamei dispune de un design atragator, noi motorizari si tehnologii avansate.

“Tucson vine cu o noua infatisare, in linia celor mai recente modele Hyundai, precum si cu o serie de dotari avansate pentru o experienta exceptionala la volan”, a declarat Andreas-Christoph Hofmann, Vicepresedinte Marketing si Produs in cadrul Hyundai Motor Europa.

Conceput si produs in Europa, Tucson indeplineste standarde inalte de calitate, care sa raspunda asteptarilor consumatorilor din regiune, continuand astfel povestea de succes a modelului. Exteriorul atragator este punctat de grila tip cascada, de noua forma a blocurilor optice cu LED, precum si de bara de protectie fata inaltata.

Modificarile de design in partea din spate includ stopurile, bara de protectie si gurile de evacuare redesenate. Noul model convinge prin eficienta si performanta, oferind o combinatie optima intre interiorul spatios, ergonomic si gama variata de motorizari.

Tucson beneficiaza de doua motorizari diesel si doua pe benzina. Gama de motorizari a fost actualizata, cilindreele fiind diminuate pentru a reduce si emisiile de CO2. In plus, Tucson este primul model Hyundai care va fi disponibil cu o varianta de motorizare mild hybrid de 48 V, incepand cu jumatatea anului 2018.

Cel mai puternic propulsor diesel de 2,0 l, 137 kW / 186 CP este disponibil impreuna cu tractiunea integrala si poate fi asociat unei cutii de viteze manuale in sase trepte sau, optional, automate in opt trepte. Clientii pot opta pentru noul motor diesel de 1,6 litri, disponibil in doua versiuni: cea standard de 85 kW/ 115 CP si o varianta mai puternica de 98 kW/ 133 CP. Ambele sunt asociate cu o transmisie manuala in sase trepte si unei tractiuni fata.

Versiunile mai puternice sunt dotate cu transmisie cu dublu ambreiaj in sapte trepte (7DCT), cu tractiune fata sau integrala. Comparabila cu o transmisie automata hidramata, noua transmisie 7DCT, dezvoltata chiar de Hyundai, contribuie la micsorarea consumului de carburant si a emisiilor de CO2, imbunatatind totodata performantele dinamice.

Noul model este disponibil si in doua variante de motorizare pe benzina. Motorul de 1,6 litri GDi asociat cutiei manuale in sase trepte, cu tractiune fata, dezvolta 97 kW/ 132 CP. Versiunea de 1,6 litri T-GDi dezvolta pana la 130 kW/ 177 CP, fiind o optiune excelenta in termeni de putere si performanta. Aceasta poate fi asociata unei transmisii 6MT sau 7DCT, fiind disponibila atat pe versiunea 2×4 fata, cat si pe cea 4×4 integrala. Intreaga gama de motorizari respecta noile standarde de emisii Euro 6C.

Tucson ofera functii variate de conectivitate, clientii avand posibilitatea de a opta intre dotari pentru confort precum sistemul de sunet Krell, incarcatorul wireless QI pentru telefoane mobile sau ecranul de 7 inch, compatibil cu Apple CarPlay, Android Auto si Bluetooth.

Vehiculul poate fi echipat cu sistem de navigatie cu ecran de 8 inch, cu harti 3D si un abonament gratuit pentru sapte ani la serviciile LIVE, incluzand informatii actualizate in timp real. O alta dotare standard este si conexiunea USB pentru pasagerii din spate, oferind posibilitatea de a incarca in acelasi timp mai multe dispozitive mobile.

Noul Tucson este dotat cu cele mai recente sisteme de siguranta activa si asistenta la condus Hyundai SmartSense: sistem de asistenta la coliziune frontala, sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare, sistem de monitorizare a atentiei conducatorului auto, precum si sistem inteligent de avertizare asupra limitei de viteza.

In plus, pachetul de dotari pentru siguranta include sistemul de monitorizare 360° Hyundai (Surround View Monitor – SVM), care utilizeaza camerele pentru a oferi o imagine 360° in marsarier. Mai mult, sistemul de asistenta pentru faza lunga si stergatoarele cu senzori de ploaie ofera vizibilitate perfecta in orice conditii. Utilizand senzorii din partea frontala, sistemul avansat Inteligent Cruise Control (ASCC) mentine constante viteza si distanta de siguranta fata de vehiculul din fata, accelerand sau franand automat.