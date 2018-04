Honda Civic 1.0l VTEC Turbo CVT Elegance Navi

Avem o completare binevenita la testele cu noul Civic, anume varianta cu cutie de viteze CVT in combinatie cu motorul 1l VTEC Turbo. Am facut ceva kilometri cu modelul in cauza, urmarind in mod special consumul, iar rezultatele cred ca sunt destul de relevante.

Inca o data mi se confirma faptul ca motorul 1l face fata cu brio pe Civic, evident pentru cei care vor sportivitate cu adevarat, exista varianta 1.5l VTEC Turbo, sau chiar Type-R, insa pentru un sofer obisnuit care apreciaza o masina dinamica, eleganta si cumparata la un pret corect, 1l VTEC Turbo ramane alegerea corecta.

Sigur, in functie de stilul de conducere, mediul in care evolueaza masina, urban sau autostrazi, pot exista variatii de consum fata de o sa vedeti in filmari. Ideea de baza ramane, condusa corect, masina se multumeste cu un consum de carburant rezonabil pentru segment si cutia de viteze CVT optimizeaza acest lucru si privilegiaza livrarea optima de putere in mai toate situatiile.

Pentru cei care doresc totusi o implicare directa in conducere, transmisia manuala ramane optiunea mai potrivita, in timp ce pentru aglomerarile urbane transmisia CVT e alegerea corecta.