Dacia Duster 1.5l dCi EDC Prestige

Stiu ca asteptati de mult si testele complete cu noul Duster in varianta EDC, precum si versiunile 1.2l TCe sau 1.6, din pacate nu am reusit sa gasim decat un Duster 1.5l dCi EDC Prestige, l-am filmat rapid si cautam in continuare alte modele, mai ales ca succesul modelului devine deja de necontestat. Pe primele 2 luni ale anului 2018 a fost cel mai vandut SUV de segment B din Europa, iar previziunile nu arata decat evolutii pozitive…

Sunt aspecte importante de retinut, suspensia spate nu mai este independenta, ca la variantele 4×4, roata de rezerva e acum sub masina, fiind un pic mai usoara si cu alta suspensie, comportamentul rutier e usor diferit, parca o idee mai nabadios, atat ca zgomote cat si ca feedback de lucru al suspensiilor. Insa cutia de viteze EDC salveaza cu brio, si aproape ca treci cu vederea si absenta sistemului 4×4, spun aproape pentru ca mi se pare o idee nefericita sa nu ai ESP decuplabil la o asemenea masina.

Garda la sol de 21 cm te lasa sa te aventurezi, chiar si fara 4×4, parca e pacat sa nu poti decupla ESP in asa fel incat macar sa incerci sa iesi dintr-o situatie mai neplacuta, nu zic noroi, dar in zapada sigur ar ajuta.

Asa cum o sa observati in filme, unul din atuurile acestui vehicul este si consumul de combustibil, cel putin rezonabil pentru un SUV, sigur nu am atins 4.5 l/100 km, cum ne indica datele tehnice ale fabricantului, insa in mod clar se poate daca mergi la consum.

Cine nu tine neaparat la tractiunea integrala, poate cu 18 000 si un pic de euro, sa ia un Prestige, lasand deoparte pielea, BSD si alte maruntisuri care costa in plus…